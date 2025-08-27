為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    立刻提高國防預算到GDP5％！ 汪浩：今後5年是關鍵期

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/08/27 15:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）本週一（25日）起在官方臉書接連PO出處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、國民黨立委、民眾黨主席黃國昌等照片。對此，作家汪浩表示，今後5年是關鍵期，賴政府應當以非常態方式因應非常態挑戰，立即把國防預算拉高到GDP5%，以確保台灣有足夠的戰力去嚇阻戰爭、守護自己由民主。

    汪浩在臉書PO文表示，823大罷免剛落幕，美國立刻無縫出手，AIT處長谷立言接連會晤顧立雄部長與國民黨立委，傳遞的訊息再清楚不過：台灣國防不能再拖，朝野都必須負責任。

    汪浩分析，日前，國防部公布明年度國防預算達GDP3.32%，雖然創新高，但離美國要求盟友的5%目標還有很大距離。賴總統最近提出的「2030年前達到GDP 5%」仍然太遙遠。習近平正加速備戰，國際戰略界判斷台海的危險窗口落在2026至2028年間，台灣如果等到2030才達到5%，等於在最關鍵的防衛時刻資源不足！

    汪浩指出，國防建設需要長期醞釀，裝備採購、人才養成、戰力整合往往需要五年以上。若2030才達標GDP5%，戰力要到2035年才可能完全展現。習近平不會等你慢慢來，台灣更不能陷入戰略真空。正確的作法是立即啓動，把GDP 5%的國防支出目標前移到2026年，集中在精準飛彈、無人機、無人艦、地下化基地與戰場後勤韌性等「即刻可用」的能力，真正形成嚇阻。

    汪浩續指，財政上，台灣完全有能力承擔。目前，政府長債僅佔GDP27%，遠低於歐美主要國家。透過發行「國防公債」來籌措資金，把政府長債升高到GDP50%，不必加稅，不會壓縮民生，還可以發展國防產業，拉動經濟增長。

    汪浩直言，今後5年是關鍵期，賴政府應當以非常態方式因應非常態挑戰，立即把國防預算拉高到GDP5%，以確保台灣有足夠的戰力去嚇阻戰爭、守護自己由民主。

