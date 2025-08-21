涉大罷免「查水表」被起訴 明良臻悄回鍋花蓮縣府任機要秘書

前花蓮縣府民政處長明良臻，雖違反個資法案仍在一審中，但因尚未判刑，昨回任縣府簡任機要秘書。（資料照）

2025/08/21 13:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁一階段連署提議查對時，爆發花蓮縣府前民政處長明良臻查水表案，明良臻今年5月被依違反個人資料保護法起訴，隔天即辭職。但在罷免投票結束後，明良臻昨天又悄悄回鍋花蓮縣政府擔任10職等機要秘書。縣府人事室表示，明良臻任用機要秘書，並未違反公務人員任用法第28條明定的消極資格，因尚未判刑確定，人事任用沒有違法。

花蓮罷免傅崐萁第一階段連署送件後，爆發「查水表」爭議，時任民政處長明良臻被檢方依違反個資法起訴，花蓮地院5月14日晚間裁定50萬元交保、配戴電子監控，隔天明良臻遞出辭呈並生效，但昨天下午就有內部消息傳出，明良臻昨已回縣府擔任簡任10職等機要秘書一職。

請繼續往下閱讀...

人事處長吳賢惠說，縣府人事任用前提都是依法依規，依據公務人員任用法第28條明定共有11款不得任用公務人員中，第5款「需判有期徒刑以上之刑確定」的消極資格，因明良臻目前一審階段，但縣府簡任機要秘書共7個職缺，縣長任用，因過去只有任用6人，昨起由明良臻擔任，強調因為審理中須以無罪推定為原則。

據了解，花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階提議時，明良臻要求戶政人員登門查對，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署認為，明良臻、民政處副處長吳俊毅及花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等3人，涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，依違反個人資料保護法起訴，並對矢口否認犯行、推卸責任給下屬的明良臻建請從重量刑；花蓮地院裁定明良臻50萬元交保，限制出境出海8個月，並配戴電子監控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法