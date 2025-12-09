台灣經濟成長率可望超過中國！卓榮泰：若7.37％亞洲四小龍第一

行政院長卓榮泰今日在政院大禮堂接見「世界留台校友會聯誼總會參訪團」。（記者陳鈺馥攝）

行政院長卓榮泰今日在政院大禮堂接見「世界留台校友會聯誼總會參訪團」致詞時表示，今年我國的經濟成長率可望達到7.37%，如果達到不僅是亞洲四小龍第一，更可超過中國。不過，卓揆也說，明年度中央政府總預算立法院還不審，今年只剩下20多天，希望立院能盡快通過。

卓榮泰指出，各位長年在異鄉、心繫台灣，無論遠近大家對台灣情感一樣，在那麼遠的地方還會想到台灣，就是有一份情感。花蓮堰塞湖造成光復鄉很大的災害，但幾週之內有50萬次「鏟子超人」志工，手持裝備坐火車到光復鄉，到不認識的陌生人家中打掃清除汙泥，受災戶也都信任來幫忙的人，這就是大家對這塊土地的情感，以及人與人的信任關係。

卓榮泰談及，除了在地情感外，在那段時間，來自國內外的資源不斷，收到的捐款高達新台幣14億元。提到這些是要說，國外也很關心台灣，無論距離的遠近。過去十幾年來，已經有17萬畢業僑生在世界各地，成為各產業領域的關鍵人物，讓當地與台灣之間產生更接近的關係，「你們都是親台派，了解台灣也支持台灣，政府在當地無法做的，要拜託大家幫我們來達成」。

卓榮泰細數說，台灣在教育領域中，有自由學風、合理學費，政府花了很大力量儘量讓所有人能夠負擔得起，也歡迎其他國家僑外生來台。同時台灣有高品質的公共衛生，健保制度健全，台灣擁有民主、自由的制度，這些都是別人打不下、拿不走的，與各國評比也應該會名列前茅。

卓榮泰強調，這幾項應該化成防衛台灣的最基本力量，防衛台灣不只靠新式武器，心裡的武器更重要，沒有人能夠隨隨便便改變台灣的生活方式，這是我們堅信的。也要拜託各位親台派，把台灣的民主自由向當地國的政府、人民做最好的宣導，讓大家知道守住台灣，不只是守住民主自由，也守住世界經濟發展最重要的一塊基地。

卓榮泰進一步說，今年我國的經濟成長率可以達到7.37%，第四季的評比，很多機構預測可以破7。如果達到7.37%，不僅是亞洲四小龍第一，更可以超過中國，這個成就就是來自台灣各個產業的高效率，當然台灣是以高科技業備受全球肯定，但政府不會以高科技業做為唯一發展方向，對於傳統中小微企業也會讓它穩定發展。

卓榮泰指出，目前在高科技業有AI新十大建設，主要要發展軟體，加上硬體製造，讓百工百業智慧運用，各行各業都可以使用AI讓產業升級、數位轉型。也要讓全民進入AI生活網，處處都有AI科技。

卓榮泰提及，要完成這個目標，有三個關鍵技術：矽光子、量子電腦、AI機器人及無人載具。台灣在封裝方面採用矽光子技術，已取得領先地位。量子電腦是未來高速運算所需，不僅會添購設備，也會把年輕人送去國外學習最新技術。三是AI機器人和無人載具，台灣應該在「非紅產業鏈」、「民主供應鏈」佔據更多地位，對於中國的資安風險被各國高度懷疑情況下，台灣有能力和技術掌握「非紅產業鏈」。並希望台灣的算力，能發展起來達到世界前五名領先地位。

他強調，政府提出兆元投資台灣方案，金管會在高雄設立亞洲資產管理中心，希望吸引外國資金來投入AI產業。明年度中央政府總預算編列了311億元在AI新十大建設，但現在總預算立法院還不審，今年只剩下20多天，明年不知道怎樣向人民交代，希望立法院能盡快通過中央政府總預算，以上所說的計畫才能夠一一實現。

行政院長卓榮泰今日接見世界留台校友會聯誼總會參訪團。（記者陳鈺馥攝）

