明良臻查水表回任花蓮縣府機要 張峻稱不意外、胡仁順批天大笑話

花蓮縣議員胡仁順。（記者花孟璟攝）

2025/08/21 14:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前花蓮縣府民政處長明良臻因為下令戶政所人員持個資「到府查水表」，5月被檢方依違反個資法起訴還被羈押，全案仍審理中，卻被縣長徐榛蔚找回縣府擔任簡任機要秘書、還稱「任用合法」。對此縣議會議長張峻表示「不意外」，而民進黨花蓮縣議員胡仁順痛批，縣府拿再多法律條文都不能掩飾不負責的人事任用，難道花蓮真的沒人才，直呼「真是天大的笑話」。

胡仁順說，花蓮縣政府拿再多法律條文來解釋、搪塞，都不能掩蓋花蓮縣府在人事任用上不負責任的態度，因為明良臻下令公務員做犯法的事情，犯行更造成花蓮人害怕恐慌，造成寒蟬效應，很多人因此被查水表，這樣的人能回縣府繼續當公務員，如何跟社會大眾交代？

胡仁順認為，補刀已經沒有用，事實跟傷害都已經造成，但他要質疑，縣府是真的沒有人才可以任用了嗎？縣府非得要任用一位造成爭議、造成鄉親恐慌的人選，徐榛蔚和明良臻到底是什麼關係，是存在奇特關係嗎？花蓮縣政府內就有這麼多的優秀公務人員，不晉用他們，卻任用一位具有爭議的政務官，任用一個傷害花蓮人的政務官，這樣可以交代得過去，這根本是是天大的笑話。

花蓮縣議會議長張峻也說，其實花蓮縣府使用捲入案件的官員並非第一次，立委傅崐萁自己也是更生人，不只明良臻，現任副縣長顏新章涉入理想大地土地案，還曾被半休職一年；前教育處長李裕仁現在也在縣府秘書室，只能說｢縣府就愛用爭議人選」。

