助罷傅「查水表」明良臻回鍋花縣府任機要秘書 罷團酸：護主有功

2025/08/21 14:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁3月進行一階查對資料時，發生時任縣府民政處長明良臻要戶政所員工「到府查水表」，雖然案件仍在一審中，但當時下令的明良臻昨天已回鍋縣府，由縣長徐榛蔚任用為簡任10職等機要秘書，對此花蓮罷團曙光花蓮發言人「花花」無奈表示，明良臻真的「護主有功」，在花蓮，「更生人」都能當立委，區區明良臻算什麼？

得知明良臻回鍋縣府，引起花蓮罷團志工群組熱烈討論，罷團曙光花蓮發言人花花聽到消息直呼「真的很誇張」，她說，其他縣市聽到花蓮這種情況都說真的誇張，還被笑花蓮人的腦子怎麼了？但「花蓮就是這樣的政治環境」、「護主有功」，在罷免傅崐萁沒有通過後，縣長徐榛蔚不到1個月就把他拉回縣府，身為花蓮人並不意外。

花花批評，立委傅崐萁自己就是更生人，當立委時被抓去關，出來還有千人迎接，對許多花蓮人來說，傅崐萁徐榛蔚兩夫妻會做這種事並不是太奇怪，但奇怪的是花蓮人的價值觀可以容忍這種事，這也是罷團當初希望改變花蓮的原因，然而在罷免未通過後，種種的生氣跟不平的情緒，到現在只剩下無奈、無奈多於生氣。

支持罷傅的地方人士也提到，明良臻跟徐榛蔚至少10年，從徐當立委時就是幕僚，查水表案子都尚未審理確定，就直接被回收到縣府擔任機要秘書，徐榛蔚算照顧有加、有情有義，「雖然合法、但是不合理」，花蓮人也都習以為常。

