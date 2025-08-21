痛批黃國昌提案「黑化台灣」 劍青檢改籲綠、藍反對通過

劍青檢改表示，草案通過無異鼓勵妨害司法、包庇集團犯罪，將澈底黑化台灣，禍延子孫。（記者陳彩玲翻攝）

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌提案修正刑事訴訟法第101條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。對此，劍青檢改表示，德國、美國都將此列入羈押事由，唯有台灣大開法治倒車，此草案無異鼓勵妨害司法、包庇集團犯罪，若修法成功，將澈底黑化台灣、禍延子孫，呼籲民進黨、國民黨珍愛台灣善良百姓，不要支持該提案。

劍青檢改表示，世界先進法治國家，都將「勾串共犯或騷擾證人」列入羈押的典型事由，德國刑事訴訟法第112條、美國聯邦刑事訴訟法典18 U.S. Code § 3142皆有明文；即使中國也明列此項羈押事由；唯獨台灣罪犯，竟能獲民眾黨如此厚愛？此種修法，阻止警方對詐團溯源，鼓勵毒販套招脫罪，縱容黑道恐嚇證人噤聲，帶頭破壞治安，自毀長城。

至於民眾黨的提案理由更是離譜至極，劍青檢改表示，「串證羈押事由遭濫用」是亂扯，說檢察官「刻意」保留不傳喚證人、被告，簡直胡說八道，鄉野傳聞也當真；事實上，檢察官偵辦專案一次動員眾多，盡可能將全部被告傳訊到案，以免逃亡串證，提案理由既沒實據，又沒數據，論據僅憑想像。

劍青檢改進一步指出，去年地檢署「偵查」總收案達67萬件（不含他案逾100萬件），其中聲押1萬1330件，佔比僅1.69%，法院再篩選駁回2406件，層層過濾極度嚴苛；另去年裁准羈押8924件中，詐騙案高達4883件，占比達54.7%，大多都是為了追查共犯集團向上溯源，若惡法通過，每年至少有幾千個詐騙犯嫌不用羈押，更難以溯源，這是何等的詐騙王國。

劍青檢改質疑，修法後果如此嚴重，提案人有提出「全面衝擊影響評估報告」嗎？民眾黨此次提案悖離法理、加速黑化台灣，禍延子孫，提案理由更是毫無實據、理據、數據的胡謅瞎扯，請民進黨、國民黨珍愛台灣善良百姓，不要支持這次將禍害台灣、助長詐騙盛行的提案。

