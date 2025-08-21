政院拍板採北約模式計算 明年國防預算9495億元、占GDP3.32％

行政院拍板明年度國防預算，參酌北大西洋公約組織標準，加計退撫與海巡署的部分，共9495億元，總計占明年GDP的3.32％。（資料照）

2025/08/21 09:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今日將通過明年度中央政府，歲入編列2兆8623億元，較今年預算數3兆1648 億元，約減 9.6％；歲出共編列3兆350億元，較今年預算數2兆9250億元，增加1100億元，約增3.8％，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，加計退輔會與海巡署的部分，總計9495億元，占明年GDP的3.32％。

行政院主計總處表示，明年度總預算歲入歲出相抵差短1727億元，另債務還本1265 億元（占稅課收入 5.1％），合共尚須融資調度財源為2992億元，全數以舉借債務支應。又總預算債務舉借2992億元（占總預算歲出 9.9％），連同特別預算1008 億元，合共4000億元。

在國防預算方面，明年共編列9495億元，較今年增加1768億元，占明年GDP 28.6兆元（今年8月預測）的3.32％，比今年增加0.5個百分點。在總預算支出方面，共計6973億元，較今年新增1920億元，其中軍事投資1616億元、作業維持1990億元、人員維持2008億元，總計國防部的主管支出共5614億元，另退輔會的退除役官兵退休給付為1064億元，海巡支出295億元。

至於在國防特別預算方面，明年共編列1868億元，較今年增加959億元，其中新式戰機採購399億元、海空戰力提升計畫採購293億元，至於明年度將編列預計編列韌性特別預算為1176億元。此外，非營業特種基金為654億元。至於總經費上看7000億元規模的軍購特別條例，將於新會期送立法院審議，因此明年度的國防預算尚未計入。

主計總處表示，配合軍購案付款期程增列軍事投資經費增加232億元，因應敵情威脅增列彈藥與零附件籌補等作業維持費增加514億元，此外，行政院核定調增各項軍職人員加給等增列人員維持費192億元。

