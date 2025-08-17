為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    翁曉玲稱現為推動年改好時機 吳思瑤：犧牲現職權益

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/08/17 18:59

    〔記者林哲遠、謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團副書記長翁曉玲今受訪表示，民進黨政府當時推動的軍公教年金改革是惡法，違反公平正義、法律不溯既往等相關原則，現在是個好的時刻，必須讓軍公教回復相當程度的正義。對此，民進黨團幹事長吳思瑤強調，為了年金永續，照顧現職及下個世代公務員，落實世代正義，會反對「倒退嚕」的法案。

    「反對倒退嚕的法案」

    立法院長韓國瑜14日受訪時稱，立法院下一個會期將會進行年金改革、退休金制度的修改討論。翁曉玲今出席民眾黨活動時指出，針對軍公教退休人員的福利與權益保障，很多國民黨立委都非常在意且關注，之前民進黨政府推動年改就是違反誠信、法律不溯既往等相關原則的惡法。

    翁曉玲強調，這些年來軍公教退休金條例一直都在實施、年金也不斷被砍，而隨著物價通膨及各方面諸多考量，現在應該是一個非常好的時刻，必須要推動軍公教人員的退休年改，讓軍公教回復相當程度的正義。

    對此，吳思瑤表示，國民黨之前完成「警察人員人事條例」修法，已是年改「倒退嚕」，公教人員就是下一步。兩階段罷免沒有讓他們對民意感到畏懼，年改走回頭路、年改喊卡都極有可能發生。

    「公務員年金可能提早破產」

    吳思瑤指出，國家就算經濟在發展、稅收能支持預算，但這一年半來藍白聯手挖空中央財政，面對嚴峻現況，若年改再走回頭路，更是雪上加霜，雖增加退休公教人員的保障，但卻犧牲現職公教人員的權益，下個世代公務員的年金可能提早破產。

    吳思瑤強調，為了年金永續，照顧現職、下個世代公務人員，並落實世代正義，民進黨會反對這樣的法案。他說，民進黨執政後軍公教歷年已多次加薪，且用各項福利、津貼提升其生活照顧，這才是正確的政策方向，而非用所有人的稅金去照顧退休公教人員。

