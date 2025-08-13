罷團指亂刪預算 顏寬恒反批：造謠連環騙

台中第2選區顏寬恒罷免案公辦電視罷免說明會今晚舉辦，顏寬恒對於罷團指他亂刪預算，直言根本是子虛烏有。（記者陳建志攝）

2025/08/13 22:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區顏寬恒罷免案公辦電視罷免說明會今晚舉辦，顏寬恒對於罷團指他亂刪預算，反批根本是子虛烏有，只要業務單位提出說明或報告，內容合情合理都願意更改為主決議或撤回；對於罷團指他是法院認證的貪汙犯，他更出反擊說，執政黨利用司法進行政治肅清，透過司法干預選舉，他會證明自己的清白。

顏寬恒說，預算造謠連環騙，怕的不是刪減而是監督，以租屋補貼來說，罷團說國民黨凍刪國土署預算逾44億，會有超過15萬戶的租屋補貼縮水，但事實就是租屋補貼一毛未刪，內政部長親口說的，內政部國土署預算有414億，只被刪減2.73億、「凍結」的40億，只要內政部提出國土計畫法相關說明就可以解凍，也早在5月中就解凍完成。

而嘉義無人機園區預算只被凍結50％，部會提出報告，說明內容合理就可以解凍，本案也在6月25日完成解凍。罷團指稱本人刪除健保及醫療補助經費，影響弱勢族群就醫，顯然罷團搞不清楚凍結與刪除的差別；衛福部預算高達2千億元以上，國民黨凍結數額僅8億元，而且都是業務費等經常性預算支出，並在5月底即已解凍。

顏寬恒說，罷免是公民權利沒錯，但這次發起的大罷免是民進黨為了完全執政而倡議的無差別攻擊，這次的罷面行動主導人就是民進黨無誤。

對於罷團指他是貪汙犯，顏寬恒反擊說，民進黨執政，利用政治干預司法的案例層出不窮，2023年3月22日自己登記黨內參選，一週後檢調就發動大搜索，利用司法進行政治肅清，林進福確實擔任自己的助理，立院的助理補助費不夠，自己還自掏腰包聘請助理，哪需要拿林進福當人頭貪汙？而沙鹿住家也是真實買賣，並無偽造文書。

