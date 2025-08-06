惠頓稱台灣與川普漸行漸遠 顧立雄駁：不公允且不周延

國防部長顧立雄6日出席「114年軍人節敬軍記者會」，接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

2025/08/06 12:11

〔記者方瑋立／台北報導〕針對前美國國務院顧問惠頓（Christian Whiton）撰文稱台灣與川普「漸行漸遠」，國防部長顧立雄今天受訪時反駁，此說法並不公允，評論都不盡完全、周延，如美方攻擊型無人機Altius-600M迅速交運、相關特別預算規劃，以及台美之間的訓練交流，在在都顯示，雙方對於維護區域安全和平穩定，有非常高度的共識，也符合雙方核心利益。

顧立雄今天出席軍人節敬軍記者會後受訪，他說，維持印太區域和平穩定、台海現況，是大家共同戮力追求的目標。美國也希望台灣強化自我防衛的決心，於此同時，台灣也將與區域友盟國家加強軍事交流及訓練合作，顯示出台美關係還是堅若磐石。

請繼續往下閱讀...

他認為，像這樣的評論都不盡完全、周延，不足以反映台美之間，特別是在國防議題上的深度合作，以及台美之間核心利益所展現出來的一些應有的相關作為。事實上可以看到整個印太地區相關行動，遏止中國軍事擴張的意圖是非常明顯的，這也反映出台灣應儘速強化自我防衛能力的急迫性。

此外，總統賴清德昨在凱達格蘭論壇上重申，明年度國防預算將達GPD3%以上目標，並持續強化全社會防衛韌性與經濟安全韌性。對此，顧立雄說，一定會達成總統所做承諾，透過整體規劃，讓國防預算在明年能夠達到GDP3%以上，希望台灣的自主防衛決心與能力，讓國際社會、友盟國家看到。

顧立雄表示，目前國防部已經在國土安全韌性提出約1100億元的特別預算計畫，在下半年也會另提出一個特別預算。他說，國軍會盡量以特別預算方式籌獲，儘快完整戰力。

顧強調，按照敵情威脅和聯合戰力規劃，以及國家財政裕度來編列特別預算。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法