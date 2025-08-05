比亞迪電動車掛「騰勢」來台？交部：還未收到申請

比亞迪是中國電動車大廠。（歐新社）

2025/08/05 17:27

〔記者蔡昀容／台北報導〕比亞迪是中國電動車大廠，台灣總代理太古汽車欲從比亞迪泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，並強調是國際品牌，非中國生產。交通部表示，中資車輛要先經過經濟部，才會進到後續的車輛安全審驗等階段，交通部目前還沒收到相關案件。

進口車運回台灣，須先向海關申報進口，並經過經濟部能源署耗能檢測、環境部污染排放及噪音檢測、交通部車輛安全檢測，通過重重關卡，取得耗能、排放、噪音及安全審驗合格證明後，才能上市銷售，至監理站登檢領照上路。

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不過，國內車廠如要引進「中國自有品牌」、「國際品牌在中國生產」、「中資與國際合資」、「中資購買的國際品牌」四類中國小客車，首先要符合經濟部產業發展署「中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點」。要點要求車輛須符合零件在地化採購比例，並且逐年提高比例，以防止業者進口大量中國零組件，衝擊台灣汽車供應鏈。

交通部表示，中資汽車要先經過經濟部等前端作業，才會進到後續檢測階段；目前騰勢還沒到車輛安全檢測階段，交通部尚未收到相關申請，也未核發車輛型式安全檢驗合格書。

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