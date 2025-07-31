國民黨：災民怒吼「不要瘋大罷免」 只有賴清德聽不到？

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天在中常會下達全黨繼續協助823罷免，國民黨今日表示，災情、關稅才是台灣要面對的路，災民說「不要瘋大罷免」，只有賴清德聽不到？（資料照）

2025/07/31 14:26

〔記者施曉光／台北報導〕兼任民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會下達全黨繼續協助823罷免，國民黨今日表示，災情、關稅才是台灣要面對的路，災民說「不要瘋大罷免」，只有賴清德聽不到？

國民黨表示，丹娜絲颱風給中南部多地帶來嚴重淹水，房屋受損、商家損失慘重、農田全毀，民怨四起，但賴清德仍堅持「面對8月23日即將到來的罷免投票，民進黨會與公民走完最後一哩路」，充耳不聞災民的怒吼「民進黨不要再瘋罷免了！」

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國民黨指出，人民已經在726用選票表達民怨，過去賴清德說「民主的問題要用更大的民主解決」，結果民主機制已經證明大罷免失敗，賴清德卻堅持陪罷團「走最後一哩路」，這不是輸不起，什麼是輸不起？

國民黨說，在災民急需協助的此刻，總統口中的「最後一哩路」，卻是惡罷動員。可見賴清德的眼裡只有政治，心中只有選舉，看不見台灣這場風災有多嚴重。

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