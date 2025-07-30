外交部欲援助以色列 民團怒吼「國際之恥」

台大勞工社與聲援民眾，前往以色列駐台辦事處門口，高舉布條與標語抗議以色列政府『種族滅絕、援助武器化』並呼籲停止迫害巴勒斯坦人民。（記者田裕華攝）

2025/07/30 19:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕以色列日前邀請我國駐以色列代表李雅萍前往本雅明（Binyamin）屯墾區參訪，台灣承諾將在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心。對此，台大勞工社等在台支持巴勒斯坦的民間團體今日下午赴以色列駐台辦公室前抗議，呼籲以色列停止將食物、藥物與援助當武器，並痛批台灣政府捐助以色列是赤裸裸的共犯行為。

台大勞工社今日下午於駐台北以色列經濟文化辦事處前抗議種族滅絕、援助武器化，高喊「彈劾李雅萍」、「林佳龍下台」、「以辦出來面對」、「台以外交，國際之恥」等口號。

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台大勞工社指出，台灣駐以色列代表李雅萍承諾捐款以色列醫院工程項目，實質上是贊助、協助以色列的屠殺，呼籲以色列停止將食物、藥物與援助當武器，立即並持續停火，保護巴勒斯坦人及援助者的生命。

台大勞工社表示，台灣政府捐助以色列是赤裸裸的共犯行為，他們身為台灣學生、青年，拒絕成為屠殺的幫兇。

巴勒斯坦自由連線代表LaLa則說，國際上現在有非常多想要針對加薩的捐款，但是這些捐款、物資因為受到以色列阻擋，無法進入加薩，加薩缺乏食物與基礎醫療設施，台灣要在約旦河西岸捐款建造醫院，但西岸並不缺醫院，缺醫院的是加薩。

對於抗議活動，駐台北以色列經濟文化辦事處表示，以色列誠摯感謝台灣與駐台拉維夫台北經濟文化辦事處自10月7日以來所提供的人道援助，在危機時刻協助人們獲得醫療照護，是基於人道關懷，而非出於政治考量，他們希望這份團結能被視為共同守護人類尊嚴與實踐普世關懷的承諾。

外交部昨日也說明，台以雙邊的醫療合作進行討論，目前的進展還在研議討論階段，沒有到具體落實。

台大勞工社今日下午於駐台北以色列經濟文化辦事處前抗議種族滅絕、援助武器化，高喊「彈劾李雅萍」、「林佳龍下台」、「以辦出來面對」、「台以外交，國際之恥」等口號。（記者黃靖媗攝）

台大勞工社與聲援民眾，前往以色列駐台辦事處門口，高舉布條與標語抗議以色列政府『種族滅絕、援助武器化』並呼籲停止迫害巴勒斯坦人民。（記者田裕華攝）

台大勞工社與聲援民眾，前往以色列駐台辦事處門口，高舉布條與標語抗議以色列政府『種族滅絕、援助武器化』並呼籲停止迫害巴勒斯坦人民。（記者田裕華攝）

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