鄭正鈐到她服務處狂喊「大罷免大失敗」 林志潔：幼兒園程度

鄭正鈐27日展開謝票行程。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/28 00:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票無一人過關，重創挺罷方士氣，藍白則狂歡慶祝，甚至大肆嘲諷。新竹雙罷發言人林志潔週日（27日）透露，國民黨立委鄭正鈐挺過罷免危機後展開謝票行程，還特地跑到她的服務處狂喊「大罷免大失敗」，讓不少網友都相當憤慨。

新竹雙罷宣告失敗，鄭正鈐雖然先前爆出外洩政府機密給國台辦、接受中資介選、低薪高報助理費、欠債官司纏身等爭議，可似乎絲毫不受影響，其不同意罷免票甚至比當初當選立委的票數足足多了2萬7291票，成為7月26日25件罷免案中支持票增加最多，跌破挺罷方眼鏡。而涉詐遭停職的新竹市長高虹安，也多了2萬6239票支持她不被罷免。

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鄭正鈐27日展開謝票行程，林志潔同日晚間在臉書發文，「今天安撫了超過九九八十一位志工，大家昨晚經歷各種震驚崩潰，今天還處於不可置信之中。我走在路上被支持者抱了三次。結果呢，鄭正鈐委員的謝票車，跑到我服務處門口狂喊『大罷免大失敗』！行為如幼兒園的孩童，志工們大怒。」

她無奈表示，「我覺得雖然有過門檻，可不同意票多，導致沒有成功將其罷免，敗軍之將，受對方嘲笑也是活該，實不必與對方糾纏。我們的時間精力要用在值得的人，值得的事情上。例如未來要如何監督立法委員，例如歡迎大家檢舉各種不適任立委的違法行為，例如辦理座談，提出改革建言。」

不過不少網友得知此事後還是相當憤慨，「這種幼稚行為讓人笑掉大牙」、「這種素質的立委居然沒被罷掉，我真的懷疑自己的眼睛」、「面對這種得了便宜又賣乖的人，真的辛苦你們了，相信囂張沒有落魄的久，老天爺總會看見的」、「這種格調的人，真的不能理解投不同意的人是什麼心態？」、「不用灰心喪志，捲毛有許多司法案件等著，我不相信立法院永不休會，沒有司法保護傘，我就不相信沒法辦他！」

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