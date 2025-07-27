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    高雄「全國最大里」將消失 里長、民政局說話了

    高市府持續推動里鄰調整。圖為左營區福山里與菜公里交界的街景。（記者洪定宏攝）

    高市府持續推動里鄰調整。圖為左營區福山里與菜公里交界的街景。（記者洪定宏攝）

    2025/07/27 13:03

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市里鄰調整討論15年遲遲無法定案，但針對「全國最大里」、超過4.5萬人的左營區福山里，市府朝向「至少拆成3里」規劃。福山里長葉德龍指出，他支持市府政策，全力配合；民政局表示，仍在研議討論，尚未定案。

    社區議論，截至今年6月底，高雄人口超過3萬的社區是左營區福山里4萬5375人（全國最多）、鼓山區龍水里3萬5646人、左營區菜公里3萬4864人，如果確定「拆里」，都將少於新北市的林口區南勢里3萬5104人、淡水區崁頂里3萬2685人、林口區湖南里3萬2585人，「全國最大里」寶座將拱手讓人。

    民政局強調，左營、鼓山、三民、楠梓等區公所已辦理完成里調整座談會，計畫以戶數超過8000戶、人口超過萬人的大里優先研議「分里」方案。首波以極端大小里的人口密集行政區為溝通重點，數百人的小里也會檢討。

    不過，龍水里長初學霖明確表示反對「拆里」，因為「我是所有里民的家人，承擔保護大家權益的使命感」。初學霖分析，龍水里人口密度高，擁有美術館、輕軌、愛河，以及七賢國中與中山國小2所總量管制的名校，被市府設定為「特區」。

    初學霖強調，如果一分為二，將因學區限制等問題，影響孩子的受教權，加上戶籍與財產等資料變更，里民權益將遭受嚴重衝擊，引發強烈民怨，呼籲市府務必三思。

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