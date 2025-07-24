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    打臉花蓮藍營！童子賢曬出捐款紀錄2年共捐近1億

    和碩董事長童子賢表示，這次罷免投票，有必要讓當地選民了解打造良好政治環境的重要性。（資料照）

    和碩董事長童子賢表示，這次罷免投票，有必要讓當地選民了解打造良好政治環境的重要性。（資料照）

    2025/07/24 16:40

    〔記者方韋傑／台北報導〕國民黨花蓮縣議會黨團今天上午駁斥和碩（4938）董事長童子賢捐助7000萬元賑濟震災，聲稱和碩僅在0206時捐款500萬元，另查0918震災及0403震災捐款新台幣100萬元以上捐款紀錄，均查無相關捐款紀錄。對此，童子賢下午曬出證據打臉，自己與公司光在2018年就對花蓮縣社會局合計捐助1500萬元，2018年加上2024年對全體受贈機構的捐助款項合計將近1億元。

    針對花蓮賑災捐款，和碩董事長童子賢透露，個人及公司捐出數千萬元給花蓮縣政府及民間社團，卻遭縣府恐嚇不能捐給學校。國民黨花蓮縣議會黨團今天出面駁斥，發言人吳建志稱，行政院所屬賑災基金會與花蓮縣政府查無任何0403地震時和碩名下的捐款紀錄。

    童子賢表示，2018年與2024年，和碩集團與他個人合計捐贈9972萬元，其中，以個人名義捐助的金額約為5363萬元、比重佔54%，和碩集團捐助約為4609萬元、比重佔46%，受惠單位包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等。

    童子賢指出，有了2018年善款遭縣府攔阻的前車之鑑，自己身為花蓮子弟，當然會選擇更加直接嘉惠社福團體、教育機構的方式捐款，讓真正有需要的人及時獲得幫助。從距離罷免投票不到48小時來看，花蓮縣當地國民黨陣營顯然已經急了，已開始打起烏賊戰，試圖帶風向、模糊焦點，竭盡所能地將社會大眾盯上傅崐萁家族的目光移開。

    童子賢強調，因為當年在多方打聽之下，確認有受贈者遭到縣府恐嚇、攔阻收取善款，才會逐漸對於縣政府喪失信心，「所有事情原本都是不想說的」，但是這次罷免投票，有必要讓當地選民了解打造良好政治環境的重要性，未料現在自己卻成了藍營的攻擊對象，只能說「真理越辯越明」，希望花蓮民眾能夠做出正確的選擇。

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    童子賢提供2018年的捐款紀錄。（童子賢提供）

    童子賢提供2018年的捐款紀錄。（童子賢提供）

    童子賢因對花蓮縣府喪失信心，2024年捐款多集中非縣府單位。（童子賢提供）

    童子賢因對花蓮縣府喪失信心，2024年捐款多集中非縣府單位。（童子賢提供）

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