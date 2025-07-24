傅崐萁提告童子賢限24小時道歉 「下令說」若屬實也隨徐榛蔚下台

針對和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災時受捐款校卻被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁今天下午先後提告，傅崐萁更在地檢署外連講12分鐘，表示「下令說」若屬實，不僅徐榛蔚辭職，自己也會辭掉立委。（記者王峻祺攝）

2025/07/24 16:10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕針對和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災時受捐款校卻被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁今天下午先後提告，傅崐萁更在地檢署外連講12分鐘，表示「下令說」若屬實，不僅徐榛蔚辭職，自己也會辭去立委，並限童「24小時道歉」，若願意道歉，就會撤銷告發「涉違選罷法」。

傅崐萁今天下午在律師陪同下，晚徐榛蔚提告後的半小時赴花蓮地檢署按鈴，針對童子賢對花蓮縣府及傅崐萁的捐款指控，因發言至今超過24小時，由於未提出具體證據，以發言內容詆毀縣府同仁努力，更涉嫌違反選罷法第104條意圖使被罷免人通過或否決，對童子賢提告。

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傅崐萁接受媒體聯訪時連講12分鐘，抨擊童子賢不斷轉移焦點，至今未提出事證，童具有高度社經地位，更不應該無的放矢，為了擁抱賴清德，以不實指控踐踏花蓮人。

傅崐萁強調，所有善款使用公開透明，捐款人都可以查得到，絕對沒有一絲一毫遮蔽，花蓮縣府對於要直接幫助災民的團體都非常歡迎，童子賢可以在2018年就查證舉報，何必在選舉前對全國最重要的罷免指標區來下指導棋，蠱惑選民。

「再給童子賢24小時！」傅崐萁說，若童子賢道歉就會撤告，如有任何事證，證明徐榛蔚或傅崐萁有下令這件事，自己將會辭掉立委，也重申若再有任何人，再不當轉載或是轉述不實言論，均將一併提告。

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