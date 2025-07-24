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    徐榛蔚、傅崐萁同一天告童子賢！ 花縣議員楊華美：顯然是被踩到痛腳

    花蓮縣長徐榛蔚以縣府代表人身分，到花蓮地檢署控告童子賢加重誹謗罪。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣長徐榛蔚以縣府代表人身分，到花蓮地檢署控告童子賢加重誹謗罪。（記者花孟璟攝）

    2025/07/24 16:33

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢爆料，2018年0206地震他與公司要捐款花蓮學校，校方卻被縣府恐嚇「不准收」，花蓮縣長徐榛蔚「限24小時內道歉」未果，今午以花蓮縣府代表人身分至花蓮地檢署狀告童子賢加重誹謗，不到半小時，立委傅崐萁也控告童子賢違反選罷法「散布錄影錄音意圖使人罷免通過罪」。消息傳出，無黨籍議員楊華美說，「夫妻都告同1人」根本是鬧劇，顯然是被踩到痛腳！

    花蓮縣議會無黨聯盟總召楊華美說，台灣地方自治史「奇怪的紀錄又增加了」，不但有縣長夫妻假離婚、任命離婚妻子當副縣長，這次竟然是徐榛蔚、傅崐萁都跑去地檢署要對同一人提告，這太滑稽了，這兩夫妻可以這樣完全不知羞恥、不懂反省，不知道人民對他們的不滿，他們到底是人嗎？可見童子賢的爆料真的踩到兩人痛腳！楊華美說，呼籲花蓮公民7月26日投票罷免傅崐萁，希望早日終結進行中的花蓮鬼故事。

    徐榛蔚按鈴申告後，傅崐萁也出現地檢署提告。（記者王峻祺攝）

    徐榛蔚按鈴申告後，傅崐萁也出現地檢署提告。（記者王峻祺攝）

    徐榛蔚前腳剛走，十分鐘後傅崐萁就出現在花蓮地檢署前，告童子賢違反選罷法。（傅崐萁服務處提供）

    徐榛蔚前腳剛走，十分鐘後傅崐萁就出現在花蓮地檢署前，告童子賢違反選罷法。（傅崐萁服務處提供）

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