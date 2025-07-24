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    駁童子賢花蓮賑災捐7千萬 藍營：僅0206捐500萬 限5小時內提證據

    國民黨花蓮縣議會黨團今早召開記者會，直指童子賢打著「良知企業家」招牌商人，竟在0403地震後公然捏造謠言，聲稱「欲捐7千萬卻遭花蓮縣府恐嚇不能捐給學校」。（記者王峻祺攝）

    國民黨花蓮縣議會黨團今早召開記者會，直指童子賢打著「良知企業家」招牌商人，竟在0403地震後公然捏造謠言，聲稱「欲捐7千萬卻遭花蓮縣府恐嚇不能捐給學校」。（記者王峻祺攝）

    2025/07/24 12:20

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕針對花蓮賑災捐款，和碩科技董事長童子賢透露他個人及公司共捐7千多萬元給花蓮縣政府及民間社團，卻遭縣府恐嚇不能捐給學校。藍營今天出面駁斥，經查僅和碩聯合公司在「0206花蓮強震」捐款500萬元，0918及0403震災均無紀錄。國民黨花蓮縣議會黨團譴責切勿公然造謠，並要求童在5小時內提證據，否則就要向大眾道歉！

    國民黨花蓮縣議會黨團今早召開記者會，直指童子賢打著「良知企業家」招牌商人，竟在0403地震後公然捏造謠言，聲稱「欲捐7千萬卻遭花蓮縣府恐嚇不能捐給學校」，更在毫無證據情況下，惡意抹黑花蓮縣府與教育界，簡直是對所有花蓮救災人員的最大侮辱。

    發言人吳建志說，行政院所屬賑災基金會與花蓮縣政府查無任何0403地震時和碩名下的捐款紀錄，試問7千萬元捐款捐到哪去？是貪污和碩捐款還是逃漏稅，或與民進黨暗通款曲？

    他強調，若童子賢所言屬實，請在5小時內提出完整證據。若查無實據，應立即向花蓮縣民與辛苦救災的教育人員公開道歉，否則童將成為這場災後政治消費與抹黑行動的罪魁禍首。

    藍營表示，經查和碩聯合科技有限公司在0206時捐款500萬元，另查0918震災及0403震災捐款新台幣100萬元以上捐款記錄，均查無和碩公司或童子賢的捐款記錄。

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