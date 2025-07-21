民進黨部被丟雞蛋是自導自演警方放行？ 中正一分局嚴正澄清

臉書粉專「理觀點」聲稱此事是民進黨自導自演，警方還內神通外鬼放行，但今天警方出面駁斥。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/21 15:21

〔記者王冠仁／台北報導〕民進黨中央黨部昨天遭李姓、洪姓男子潛入丟擲雞蛋並錄影，警方事後逮到2人，但有不少偏激網友聲稱此事是民進黨自導自演，臉書粉專「理觀點」不僅也附和自導自演的說法，甚至還說負責維安的中正一分局「內神通外鬼」，放任李、洪潛入。對此，中正一分局今天出面嚴正駁斥，強調該粉專所說是不實內容。

警方指出，民眾黨昨天在民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，40歲李姓男子與65歲洪姓男子也到場響應。不過，2人事前就已預謀要丟雞蛋，李男疑似在事前就先將雞蛋放在隨身背包，與洪在場會合後，再開車進入民進黨中央黨部所在的大樓地下停車場，再搭電梯到10樓丟雞蛋犯案。

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事發後，有不少偏激網友聲稱，此事是民進黨自導自演，粉專「理觀點」甚至警方刻意放行，「內神通外鬼」。

對此，中正一分局今天強調此說法並非事實。經警方調閱現場監視器畫面，2嫌是在昨天晚上6時15分駕駛車輛，進入民進黨中央黨部所在的「華山商務大樓」地下停車場，並從地下3樓搭乘電梯，在6時23分抵達10樓黨部大門丟擲雞蛋，犯嫌行經動線並無通過警方及保全管制區域。

此外，警方查出犯嫌身分後，將其火速查緝到案，經深入釐清，他們聲稱是不滿時事，丟雞蛋是個人行為。

熟悉維安勤務的警官說，「華山商務大樓」是私人產權，並非公家機關，過往警方執行相關維安勤務，只會針對周邊出入口、維安對象行經動線部署警力。該大樓內部的門禁措施，是由該大樓自行管理，犯嫌從對外開放的停車場停車再搭電梯潛入黨部，過程中並非警方維安部署區域。

中正一分局強調，此次是依據所得證據進行調查，過程中均嚴守行政中立，並無該社群粉專所稱情事。

臉書粉專「理觀點」聲稱此事是民進黨自導自演，警方還內神通外鬼放行，但今天警方出面駁斥。（記者王冠仁翻攝）

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