獨家》台中特別明顯 中共統戰廣播深入東勢、大雪山

中共統戰廣播深入大台中地區，有民眾在東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，打開FM96.7頻道便能清楚收聽到「福建人民廣播電台」。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/21 06:38

〔記者陳鈺馥、林志怡／台北報導〕中共統戰廣播放送深入大台中，有民眾發現在東勢、石岡、大雪山森林遊樂區，打開FM96.7頻道便能清楚收聽到「福建人民廣播電台」。立委賴瑞隆質疑：「為何唯獨是台中特別明顯？當地是否有內應在配合？要求國家通訊傳播委員會（NCC）和陸委會一定要去徹查。」

據悉，環宇廣播為台灣本島唯一使用FM96.7頻道的電台，播放地區以台北市、新北市、桃園市、新竹都會區、苗栗縣為主，但民眾在台中市的東勢區、石岡區、和平區境內，轉到FM96.7頻道會出現「福建人民廣播電台」福建之聲。

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民眾向本報爆料，今年7月到台中市的大雪山森林遊樂區，從東勢市區走東坑路、雪山路、大雪山林道上山，沿途收聽FM96.7頻道，廣播傳來的竟是「福建人民廣播電台」，內容充斥對台統戰宣傳。

值得注意的是，就連在海拔2000多公尺的大雪山森林遊樂區收費站、小雪山資訊站都能清楚收到「匪波」，甚至在不靠海的東勢市區、東勢林業文化園區一帶都非常清楚。

記者實地走訪台中山線測試，打開FM96.7傳來「現在是北京時間14點整，這裡是『福建人民廣播電台』新聞綜合廣播，文化有聲、新聞無限，福建之聲、生生不息」台呼，播報內容是北京觀點的新聞；該電台節目亦與中共中央廣播電視總台聯播，台灣民眾可聽到央視重點新聞。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，中共的廣播電台在台灣的FM頻道播放，在台中部分地區、高山都可以清楚收聽到，究竟是有人配合「為匪宣傳」或中共用電波蓋台？為何唯獨發生在大台中地區，NCC和陸委會一定要去徹查。

賴瑞隆質疑，中共對台灣非常不友善，不斷進行洗腦及認知作戰，若中共廣播能直接進入台灣的廣播頻道，如此清楚被收聽到，顯然是一個重大國安問題，特別是台中東勢這些區域特別明顯，背後恐不單純。

賴瑞隆批評，就連大雪山山區海拔一兩千公尺的位置，都能清楚收到福建人民廣播電台，顯然非比尋常，可能有內應或滲透的行為，我們要求政府單位進行徹查，甚至台中市政府也要配合嚴查。

他強調，中共對台文攻武嚇持續進行，現在連統戰廣播深入進來，台灣很多人工作時會收聽廣播，中老年人也有收聽習慣，中共的對台廣播有認知戰的效果，NCC等單位應立即處理。

官員昨受訪表示，中共會找頻道空檔或蓋台方式對台廣播，行之有年，現在中共整個電波功率壓過來，在台中就可以收聽到，涉及國家安全，一定要有反制或屏蔽，政府不會放任不管。NCC主秘黃文哲昨表示，將派員前往相關地區實測並了解細節，清查是偶發還是持續性情況，再由相關單位共同研議反制作法。

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