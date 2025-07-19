為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王鴻薇稱台灣「城市」 王定宇酸：蔣萬安是里長？

    王鴻薇在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

    王鴻薇在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

    2025/07/19 14:01

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立法委員王鴻薇昨天（18日）在電視罷免說明會上「台灣是個天災頻繁的城市」說法，遭質疑矮化國家。民進黨立委王定宇則說，王鴻薇在電視發表會鬧了大笑話，「如果台灣是一個城市，那蔣萬安不就是一個里長，那賴清德就是一個市長？」大家把這個當作笑話看或者是口誤即可。

    大罷免首波7月26日投票，昨進行國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人的罷免電視說明會。而王鴻薇在發言細數自己政績時提到，「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，呃……『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

    王表示，從王鴻薇長期的從政歷程來看，她過去經常上中國電視節目，王鴻薇在節目中連總統府或蔡英文總統都說不出口，把台灣總統府稱之為蔡英文辦公室，對於具有主權象徵的國號或政府機關，長期配合中共的政策，虛無化台灣的主權象徵。

    王定宇指出，王鴻薇的另一半也是中共統戰組織新同盟會的重要幹部，加上立法院國民黨團總召傅崐萁每次去中國朝貢，王也是座上賓，回台配合傅的各種提案，不管對國防預算、國安修法或外交預算都是大凍特凍、大刪特刪，對於增進台灣國家安全的做法，也常常站在阻撓的第一線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播