王鴻薇稱台灣「城市」 王定宇酸：蔣萬安是里長？

王鴻薇在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

2025/07/19 14:01

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立法委員王鴻薇昨天（18日）在電視罷免說明會上「台灣是個天災頻繁的城市」說法，遭質疑矮化國家。民進黨立委王定宇則說，王鴻薇在電視發表會鬧了大笑話，「如果台灣是一個城市，那蔣萬安不就是一個里長，那賴清德就是一個市長？」大家把這個當作笑話看或者是口誤即可。

大罷免首波7月26日投票，昨進行國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人的罷免電視說明會。而王鴻薇在發言細數自己政績時提到，「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，呃……『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

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王表示，從王鴻薇長期的從政歷程來看，她過去經常上中國電視節目，王鴻薇在節目中連總統府或蔡英文總統都說不出口，把台灣總統府稱之為蔡英文辦公室，對於具有主權象徵的國號或政府機關，長期配合中共的政策，虛無化台灣的主權象徵。

王定宇指出，王鴻薇的另一半也是中共統戰組織新同盟會的重要幹部，加上立法院國民黨團總召傅崐萁每次去中國朝貢，王也是座上賓，回台配合傅的各種提案，不管對國防預算、國安修法或外交預算都是大凍特凍、大刪特刪，對於增進台灣國家安全的做法，也常常站在阻撓的第一線。

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