證實競選提袋是中國製 林俊憲：各路牛鬼蛇神都出馬了

林俊憲表示，隨著罷免投票日接近，連他的文宣提袋也成為攻擊對象，各路牛鬼蛇神都出馬了。（資料照）

2025/07/17 15:07

〔記者陳政宇／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷指出，民進黨立委林俊憲疑委託中國廠商製作競選提袋，並喊話與林角逐2026台南市長初選的民進黨立委陳亭妃，「亭妃姐，我只能幫到這裡了」。對此，林俊憲今（17日）表示，提袋確實是中國製，但不織布類產品並非禁止輸入的敏感性產品，隨著罷免投票日接近，連他的文宣提袋也成為攻擊對象，各路牛鬼蛇神都出馬了。

侯漢廷指出，民進黨立委林楚茵、沈伯洋曾開記者會，痛批淘寶貨對本土產業、國家安全等帶來衝擊，國民黨立委鄭正鈐發放中國製濕紙巾也被罷團告發。侯質疑，有台灣商人向中國訂製帆布袋，寄來的樣品中有林俊憲的競選提袋，「為什麼愛台灣的林俊憲不委託台灣商人製造？這不就是打擊台灣本土產業和中小店家嗎？」

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對此，林俊憲在社群平台發文回應說，罷免投票日越來越近，各路牛鬼蛇神都出馬了，連他的文宣提袋都可以成為攻擊對象。

林俊憲表示，文宣品的製作，通常都是透過專門的代理廠商訂購，廠商再發包給製作工廠。經過詢問後，提袋確實是中國製，至於其他的礦泉水、面紙、口罩、扇子，則是台灣製；廠商解釋，現在不織布類產品其他產地的很少，但他仍要求除了已向工廠下訂的數量之外，日後要另尋其他貨源。

林俊憲說，畢竟製作商是無辜的，且不織布本就不是什麼具敏感性禁止輸入的產品，在商言商，相信廠商並非有意要涉入政治紛爭，那麼已簽訂的合約就該執行完畢，不分國籍，這是最基本的契約精神。

話鋒一轉，林俊憲直言，整件事更讓他好奇的是，為什麼偏偏是現在？為什麼是針對不在罷區的他？為什麼這些紅統政治人物跟媒體，要三番兩次提及台南另一位立委的名字？相信大家很快就會發現答案了。

侯漢廷臉書貼文指出，林俊憲疑似使用中國製競選提袋。（圖由侯漢廷提供）

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