中彰投苗13:30防空警報！各地城鎮韌性演習時程一次看

2025城鎮韌性防空演習分區實施時程表。（圖取自卓榮泰臉書）

2025/07/15 06:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕配合國軍漢光41號演習，「城鎮韌性防空演習」採分區分時方式展開，今（15日）起率先於中台灣4縣市登場，接著南部7月16日、北部7月17日進行，東部及外（離）島7月18日壓軸實施。考量颱風災後重建，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市等4縣市取消演習。

萬安演習今年整併為「城鎮韌性防空演習」，「2025城鎮韌性（防空）演習」從今天開始分批登場，今天下午首先在苗栗縣、台中縣、南投縣、彰化縣舉行，16日在高雄市、屏東縣，17日在宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市舉辦，時間都是下午1時30分至2時；此外，18日上午10時至10時30分在花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣登場。雲嘉南配合救災不實施演練。

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行政院長卓榮泰昨透過臉書提醒民眾，聽見防空警報、收到國家級警報災防告警細胞廣播訊息，第一請保持冷靜，第二配合警察及民防執勤人員引導，就近疏散避難。他特別強調，未配合演習規定者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台中市民政局長吳世瑋表示，下午1時30分至2時實施防空演習，防空警報響起時，應立即「就近避難」，並強調「地下優於地上」、「室內優於室外」、「遠離外牆門窗」、「避開危險物品」4大原則，優先進入地下室或防空疏散避難設施，屆時應聽從現場警察與民防人員指示；若無法及時進入避難設施，則應選擇窗戶少、與外牆隔兩層的房間避難。請民眾務必配合，否則可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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