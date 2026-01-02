藍白聯手要吳釗燮下台 國安會：高度遺憾、在野黨停止內耗

國家安全會議秘書長吳釗燮。（資料照）

針對在野黨今（2）日在立法院院會挾人數優勢否決「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」等決議，國安會批評這是對外釋放錯誤訊號，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機，對此表達高度遺憾。

國安會指出，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段對台施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

請繼續往下閱讀...

國安會呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

立法院院會今天處理台灣民眾黨團所提出的公決案，其中針對吳釗燮自行請辭下台案，民眾黨提案內容指出，吳釗燮機要何仁傑因洩漏外交機密予中共被起訴並求處重刑，對國家安全與我國外交造成重大打擊，但吳迄今神隱，迴避國會監督，破壞我國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，爰建請院會作成決議：「吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則」。該案表決結果為贊成52人和反對48人，藍白以人數優勢表決通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法