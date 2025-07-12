反共護台總動員! 「罷免大靠山」曹興誠講不到5分鐘全場亢奮

曹興誠（中）登上「反共護台總動員」晚會舞台，全場響徹「大罷免、大成功」聲浪。（記者黃旭磊攝）

2025/07/12 21:19

〔記者黃旭磊／台中報導〕閩南狼籌辦「反共護台總動員」晚會今晚在水安宮廣場登場，文心路沿線響徹「大罷免、大成功」聲浪，罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠於晚間8時半登場，閩南狼稱為全台罷免「大靠山」，曹興誠講不到5分鐘，徹底激起全場群眾亢奮氣氛，曹興誠說，今天大家站出來，就代表「大罷免、大成功」，我們投下罷免票就是救台灣，投下「同意票」就是保衛台灣。

曹興誠說，國民黨每天罵（總統）賴清德，請問賴清德「有親共嗎？有賣台嗎？」國民黨每天要移轉焦點，為了保衛台灣、保衛自由民主一定要站出來，而國民黨不反共了，你問（台北市長）蔣萬安「誰是敵對勢力」，蔣不敢講，藍委王鴻薇說蔡英文是台灣地區領導人，這是賣國。

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曹興誠表示，這些人天天投共賣台，希望台灣很快香港化、被中共吞併，「我們答不答應？」台下齊喊「不答應」。

曹興誠說，中共習近平已經失掉權力，不可能也沒有能力攻打台灣，大家「免驚不要怕」，美國轟炸伊朗把中共嚇死了，只會利用國民黨騙我們投降，我們絕不受騙，要團結讓全世界刮目相看，我們投下罷免票就是救台灣，投下「同意票」就是保衛台灣。

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