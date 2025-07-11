特別條例普發現金1萬元三讀通過 綠轟發錢救罷免加碼毀財政

立法院11日舉行院會通過普發現金1萬元案，朝野立委舉海報表達訴求。（記者方賓照攝）

2025/07/11 18:08

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日三讀通過規模5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計今年10月底前普發現金1萬元。民進黨團批評，藍白慷國家之慨，向子孫借錢，可以挽救他們眼前被罷免的命運；國民黨團反駁，歲收超徵不全民共享，難道要發給「綠友友」嗎？

表決過程中，綠委們在議場中央高舉「反對舉債發現金、債留下一代」，「發錢救罷免、加碼毀財政」、「大灑幣、發現金、救罷免」等看板及布條，並高喊「大罷免大成功」、「挺台電挺台灣」等口號表達態度。

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三讀通過的國民黨團版本在行政院版本的基礎上，刪除撥補台電1千億元，增加匡列2350億元用於普發現金1萬元，預算規模調整至5450億元。

三讀條文明定，特別條例法案名稱為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，所需經費上限為5450億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算。

特別條例及特別預算施行期間，自今年3月12日起至2027年底止；普發現金1萬元應於今年10月底前執行完畢。特別條例及特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

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