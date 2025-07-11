傅崐萁率藍白普發1萬元！黃帝穎喊「領1萬倒虧3萬」：錢照領罷照投

國民黨團總召傅崐萁。（記者陳逸寬攝）

2025/07/11 18:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團今（11日）表決，通過《因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例》，當中包括普發現金1萬元，但撥補台電1000億元則予以保留。對此，律師黃帝穎質疑，國民黨亂砍總預算後，哪來的錢普發1萬，更警告，「人民領1萬，倒虧3萬元。」

黃帝穎於臉書粉專提到，國民黨總召傅崐萁將狹藍白過半，強推普發現金1萬元法案，「國民黨亂砍總預算後哪來的錢普發1萬？舉債債留子孫？空頭支票？」並強調，國民黨亂花納稅人血汗錢去加薪、發錢，只為了自家立委不被罷免的權位私利，國庫將再被挖走2350億元，國庫一年來被掏空近8600億元，且行政院也表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。

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黃帝穎認為，國民黨加薪、發錢的錢坑法案，不只侵犯了行政權，也違反憲法「權力分立」原則，「全球民主國家的國會都不會如此違憲灑幣！就算不論違憲問題，國民黨立委造成的錢坑法案達8600億元，等於人民領1萬，倒虧3萬元。」

最後，黃帝穎重申，藍白以為普發現金可救罷免，但「毀憲亂政」亂開支票，「公民很清楚，為了國會正常、為了不債留子孫，錢照領罷照投。」

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