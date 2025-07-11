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    數學小教室？羅明才喊一萬塊是「10個一千100個一百1000個十塊」

    國民黨立委羅明才語出驚人地說，一萬塊就是「10個一千、100個一百、1000個十塊」，相關影片被剪輯貼上網路，網友聽得一頭霧水。（記者方賓照攝）

    國民黨立委羅明才語出驚人地說，一萬塊就是「10個一千、100個一百、1000個十塊」，相關影片被剪輯貼上網路，網友聽得一頭霧水。（記者方賓照攝）

    2025/07/11 20:53

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今天處理攸關因應美國關稅的4100億特別條例，國民黨力推普發現金1萬。國民黨立委羅明才上台發言時，語出驚人地說，一萬塊就是「10個一千、100個一百、1000個十塊」，相關影片被剪輯貼上網路，讓網友聽得一頭霧水。

    羅明才今日在立院討論環節上台發言時，掏出10張千元鈔票，現場點鈔喊「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」之後說：「一萬塊就是10個一千，一萬塊就是100個一百，一萬塊就是1000個十塊。」強調大家都需要這一萬塊錢。

    相關影片被轉發到社群網路後，網友紛紛留言：「喜歡數，可以被罷免回家慢慢數！」「幼稚園教學？月領20萬的立委你們每個月領兩百個一千，20萬就是兩千個一百，20萬就是兩萬個十塊」、「在教數學題是嗎」、「一萬塊，就是一萬個一塊」、「他是在羞辱我們嗎？」

    立法院院會今日通過民眾黨團提案修正討論事項議程，將規模4100億元的特別條例草案放在首案，國民黨團版本則在行政院版的基礎上，增加匡列2300億元用於普發現金1萬元，預算規模調整至5400億元。

    立委王定宇在臉書PO文並貼出影片透露，上午國民黨立委一個接一個，拿著紅包和新台幣在輪流拍攝大撒幣的照片，「他們要拿人民納稅人的錢來買回自己面對大罷免的政治生命。」

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