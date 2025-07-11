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    朱立倫：普發現金拚民生、救經濟，國民黨做到了！

    國民黨主席朱立倫臉書發文表示，「普發現金拚民生、救經濟，國民黨做到了！」（資料照）

    國民黨主席朱立倫臉書發文表示，「普發現金拚民生、救經濟，國民黨做到了！」（資料照）

    2025/07/11 21:30

    〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院會今日因應美國關稅問題，經表決三讀通過「強化經濟社會及民眾國安韌性特別條例」，匡列特別預算上限5450億元，並明定全民普發現金1萬元，並刪除行政院原提案撥補台電1000億元，國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文表示，「普發現金拚民生、救經濟，國民黨做到了！」他並強調，國民黨始終堅持這筆錢應該還給人民，因為這是全民的期待，也是世界各國都在做的事情！

    朱立倫指出，2024年政府稅收超徵5283億，國民黨主張拿出約4成，也就是2000多億普發全民每人１萬元，這是合理、該做、也做得到的政策，回顧近3年，政府總共超徵高達1兆8700億，民進黨政府卻把這些錢花在補貼特定機關、錯誤的能源政策，連年撥補虧損的台電，卻不願思考如何真正照顧基層百姓。

    朱立倫表示，現在全球都在用普發現金來對抗通膨與經濟低迷，韓國在7月21日開始發，新加坡8月6日開始發，而台灣終於也做對了這一步，民進黨從頭反對到尾，現在甚至還想提覆議，完全是與民意對著幹。

    朱立倫說，面對關稅挑戰、物價上漲、電價飆升，國民黨用行動爭取普發現金，刪除1000億錯誤能源補貼，實實在在捍衛人民的荷包，7月26日民眾要出來投下不同意罷免票，守住每一位為大家打拚、強力監督，「讓錢回到你手中的立委」！

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