花蓮「傅式王朝」難突破？ 林右昌：天機不可洩漏

民進黨秘書長林右昌11日出席「護國大遶境-台中集結出發儀式」率黨公職及罷團徒步掃街。（記者廖耀東攝）

2025/07/11 11:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨視罷免花蓮縣立委傅崐萁為一級戰區，黨部並進駐協助罷團，但遭質疑無法接觸核心，民進黨秘書長林右昌今天受訪時表示，那是不了解花蓮狀況的說法，策反什麼人都是最高機密，「天機不可洩漏」；至於民進黨是否會挑選重要罷區集中罷免，林右昌則強調，每一個罷區都非常重要，全力協助密切支援罷團，不預設立場。

民進黨秘書長林右昌今天在台中市參加「護國大遶境」啟動儀式，對於媒體詢問黨中央進駐花蓮似乎無法接觸到核心人物?林右昌表示，說這話是不了解花蓮狀況，在傅式王朝壓逼之下，做任何事情都要非常小心非常隱密，接觸什麼人、策反什麼人、什麼人反傅，都是最高機密，「天機不可洩漏」。

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至於是否會挑重要罷區罷免，林右昌指出，每一個罷區的公民團體都非常值得尊敬，每一個罷區都非常重要，每一分力量都非常重要，民進黨所有黨公職大家只有一條心，就是全力協助且密切支援罷團，不預設立場。

林右昌（右二）表示，是否接觸花蓮縣核心人物，天機不可洩漏。（記者蘇金鳳攝）

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