大罷免衝刺青年投票率 花蓮「返鄉列車」計畫啟動

由花蓮青年組成的在地組織「洄萊啟程」，今天在立法院召開「返鄉列車團購計畫」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/07/11 11:19

〔記者陳政宇／台北報導〕史上最大規模的罷免投票將於7月26日登場，立法院國民黨團總召傅崐萁罷免案更是矚目焦點。花蓮青年組織「洄萊啟程」今（11）日在立法院召開記者會，宣布啟動「返鄉列車團購計畫」，無論立場為何，盼藉由降低交通成本，催動青年投票率，返鄉守護民主、拒絕威權，讓花蓮的民主翻頁。

洄萊啟程代表劉思怡說明，約有9萬名花蓮人離鄉在外地工作，平時返鄉不易，車票一票難求，尤其今年投票日還要與「夏戀嘉年華」觀光客搶票。為此，他們發起「返鄉列車」行動，提供協助訂票的服務，讓在外打拚的人能夠一起回家，投下民主一票。

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自花蓮女中畢業後便離鄉近20年的林淳尹觀察，暑假訂車票返鄉很困難，尤其去年地震後，班次減少不少，今年又遇到花蓮縣府主辦、刻意與罷免衝堂的「夏戀嘉年華」，返鄉更加不易。但她強調，「這些原因，都不該成為人們放棄公共參與的阻礙」。

海星高中、台大研究所畢業的Uhay Mali Pacidal（徐邱宜婕）說，她身為原住民族無法參與此次罷免投票，仍希望盡一己之力；因為這些民代影響大家的生活、文化和土地，但許多離鄉族人卻因選制而無法參與選舉或罷免，讓她感到無力與失望，期盼擁有投票權的花蓮人能成為希望、彼此鼓勵，「因為那不只是一張票而已」。

洄萊啟程成員、就讀政大公共行政所的王家緯透露，許多花蓮青年因家庭、工作、地方壓力而不方便露臉，可見連「呼籲公共參與」在花蓮都是禁忌；20至35歲青年投票率僅約五至六成，而65歲以上選民高達八成以上，但青年並非不關心花蓮，而是返鄉投票門檻很高，進而降低投票動機。

據此，王家緯表示，目前火車票團購計畫皆於25日晚間，台北、桃園、高雄各一班次；客運團購則由大家集資、降低交通成本，從台北滿園發車回花蓮僅需250元，讓回家不再是奢侈的選項。

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