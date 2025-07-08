台灣若接受統一「一國兩制」 中研院學者：絕對比香港、西藏還慘

中研院學者陳健民（左二）指出，台灣有自己選出的總統，有自己的軍隊，如果接受一國兩制後，未來會發生怎麼的事情？最好去參考西藏。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/08 13:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕港版國安法上路後，中共所承諾的香港「一國兩制50年不變」破滅。關於台灣若與中國統一後，將面臨何時局面？專家學者示警，香港是一個很好的案例，香港沒有自己的軍隊，沒有自己選出來的總統，就受到這麼強力的打壓。台灣最好參考西藏被鎮壓的下場，若接受一國兩制，絕對會比香港、西藏還慘。

「港版國安法實施5週年對港人生活的衝擊與反思」座談會今日在台北舉行，中研院社會學研究所客座研究員陳健民表示，香港人在2014年是希望爭取民主，也說要維持原本法治，因為即便一國兩制，也不能把人送去中國審判，港人是希望保衛原有的制度，卻面臨如此強烈的打壓。

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陳健民指出，台灣有自己選出的總統，有自己的軍隊，如果接受一國兩制後，未來會發生怎麼的事情？最好去參考西藏。因為西藏在1959年之前，其實是有自己的政治領袖、精神領袖的，西藏也擁有自己的民兵，結果1959年發生抗暴事件，中共用武裝力量強力鎮壓。

陳健民分析，當台灣接受一國兩制後，可能會像香港剛開始時候，一些東西會保持不變。不過，像香港在2003年開始走上街頭遊行後，北京政府對香港的很多政策就開始調整，例如語言政策以北京話為主，2004年更發表白皮書，清楚說要全面管治香港，包括法律系統，改變會慢慢開始出現。

陳健民強調，香港只是爭取民主、維持一國兩制，都面臨這樣的打壓，可以想像當台灣接受一國兩制，而且原本有自己軍隊、自行選出總統，一段時間後將爆發慘烈的鎮壓，絕對會比香港還慘且更厲害。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南說，中共領導人習近平的對台政策在2019年已經改變，基本上不講一國兩制，而是講「兩制探索台灣方案」，一國不見了是不容許討論，一國是早就確定的。兩制在香港已經失敗，要探索新的台灣方案。

淡江大學兩岸關係研究中心執行長蕭督圜指出，港版國安法讓香港一國兩制進入新的時代，當中共當局認為民主、自由威脅到北京政權，他們隨時就可以把權利收回，就透過中國人大立法進行調整，甚至直接調整香港的選舉制度。

蕭督圜質疑，如果台灣還有人想追求和平統一，對和平統一還有期待的話，香港的案例剛好示範給我們看，就是「和平兩制的時代根本不會到來」，中共甚至把「愛國主義教育」那一套在香港落實，要求必須先愛共產黨，然後再愛中國，這都跟台灣教育裡面民主自由的思想有很大的差別。

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