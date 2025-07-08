為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣若接受統一「一國兩制」 中研院學者：絕對比香港、西藏還慘

    中研院學者陳健民（左二）指出，台灣有自己選出的總統，有自己的軍隊，如果接受一國兩制後，未來會發生怎麼的事情？最好去參考西藏。（記者陳鈺馥攝）

    中研院學者陳健民（左二）指出，台灣有自己選出的總統，有自己的軍隊，如果接受一國兩制後，未來會發生怎麼的事情？最好去參考西藏。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/08 13:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕港版國安法上路後，中共所承諾的香港「一國兩制50年不變」破滅。關於台灣若與中國統一後，將面臨何時局面？專家學者示警，香港是一個很好的案例，香港沒有自己的軍隊，沒有自己選出來的總統，就受到這麼強力的打壓。台灣最好參考西藏被鎮壓的下場，若接受一國兩制，絕對會比香港、西藏還慘。

    「港版國安法實施5週年對港人生活的衝擊與反思」座談會今日在台北舉行，中研院社會學研究所客座研究員陳健民表示，香港人在2014年是希望爭取民主，也說要維持原本法治，因為即便一國兩制，也不能把人送去中國審判，港人是希望保衛原有的制度，卻面臨如此強烈的打壓。

    陳健民指出，台灣有自己選出的總統，有自己的軍隊，如果接受一國兩制後，未來會發生怎麼的事情？最好去參考西藏。因為西藏在1959年之前，其實是有自己的政治領袖、精神領袖的，西藏也擁有自己的民兵，結果1959年發生抗暴事件，中共用武裝力量強力鎮壓。

    陳健民分析，當台灣接受一國兩制後，可能會像香港剛開始時候，一些東西會保持不變。不過，像香港在2003年開始走上街頭遊行後，北京政府對香港的很多政策就開始調整，例如語言政策以北京話為主，2004年更發表白皮書，清楚說要全面管治香港，包括法律系統，改變會慢慢開始出現。

    陳健民強調，香港只是爭取民主、維持一國兩制，都面臨這樣的打壓，可以想像當台灣接受一國兩制，而且原本有自己軍隊、自行選出總統，一段時間後將爆發慘烈的鎮壓，絕對會比香港還慘且更厲害。

    淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南說，中共領導人習近平的對台政策在2019年已經改變，基本上不講一國兩制，而是講「兩制探索台灣方案」，一國不見了是不容許討論，一國是早就確定的。兩制在香港已經失敗，要探索新的台灣方案。

    淡江大學兩岸關係研究中心執行長蕭督圜指出，港版國安法讓香港一國兩制進入新的時代，當中共當局認為民主、自由威脅到北京政權，他們隨時就可以把權利收回，就透過中國人大立法進行調整，甚至直接調整香港的選舉制度。

    蕭督圜質疑，如果台灣還有人想追求和平統一，對和平統一還有期待的話，香港的案例剛好示範給我們看，就是「和平兩制的時代根本不會到來」，中共甚至把「愛國主義教育」那一套在香港落實，要求必須先愛共產黨，然後再愛中國，這都跟台灣教育裡面民主自由的思想有很大的差別。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播