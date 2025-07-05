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    南下雲林視察公糧儲備情形 卓揆喊話「4100億特別條例盼朝野支持」

    卓揆會中特別提到，4100億特別條例盼朝野立委支持。（記者李文德攝）

    卓揆會中特別提到，4100億特別條例盼朝野立委支持。（記者李文德攝）

    2025/07/05 15:25

    〔記者李文德／雲林報導〕行政院長卓榮泰今（5）日到雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。卓揆表示，糧食安全就是國家安全，政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，也納入強化糧食儲備方案，盼朝野共同支持。

    卓榮泰在經濟部長郭智輝、農業部次長胡忠一、雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國、張嘉郡等人陪同，前往斗南鎮農會精米工廠視察公糧儲備情形，並簡報目前糧食全面升級成效。

    農業部指出，6月底前國內公、民糧庫存換算糙米量87萬噸，估一期作還有40.3萬公噸尚未收成，整體可夠國人消費13個月以上，供應無虞。今年推動「糧食產業全面升級計畫」，內容包含調整公糧收購方案、公糧導入水稻收入保險、調整轉作及生產環境維護獎勵制度，並進一步強化「1集、2轉、3加3」推動糧食產業全面升級。

    胡忠一表示，藉由公糧措施調整及產業調節，有效維持供需平穩、提振糧價，今年一期稻作預估15.4萬公頃，截至6月底已收穫逾8.3萬公頃，產地濕穀糧價每百斤超過1150元，創新高，顯示稻米供需平衡下提升稻農收益及耕作意願，更擴大國產雜糧自給率，確保糧食安全、提升韌性。

    行政院長卓榮泰今日到雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。（記者李文德攝）

    行政院長卓榮泰今日到雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。（記者李文德攝）

    行政院長卓榮泰今到雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。（記者李文德攝）

    行政院長卓榮泰今到雲林縣斗南鎮農會精米工廠視察「公糧儲備情形」，並檢視產業糧食全面升級成效。（記者李文德攝）

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