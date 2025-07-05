盼罷免「投一次票就好」 李四川：饒了公務員吧

李四川（中）陪同李彥秀（左）、廖先翔（右）掃街，呼籲罷免投票投一次就好，不同意罷免。（記者甘孟霖攝）

2025/07/05 12:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波投票7月26日，已進入衝刺期，台北市副市長李四川今（5日）前往南港、汐止交界的橫科市場，陪同國民黨立委李彥秀、廖先翔掃街反罷。李四川呼籲投下不同意罷免，投票投一次就好，「饒了我們公務人員吧」。

李四川表示，最近為了7月26日投票，要找投票所以及選務人員，都相當困難，現在不只缺「工」，也缺「公」，7月26日投一次，8月26日投一次，接下來如果有成功罷免，又要再補選一次。

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他說，學校需要透過暑假期間進行一些改建、修建工程，但因為這次選舉造成很大困擾，希望就投7月26日這一次，不要再投下一次，呼籲支持者出門投下不同意罷免，「饒了我們公務人員吧」。

李彥秀說，在不到40天的時間內，區公所、市府同仁要整理選票、造冊，還要找投票所，這是很艱鉅的任務，向支持者宣傳反惡罷也讓他們非常困難，現在台灣有很多內政、經濟乃至社會治安問題，需要去處理，多做正事、少點政治，才是福國利民。

廖先翔也說，對雙北最熟悉的，全台灣就只有李四川，在兩邊的市府都擔任過副市長，汐止、南港是共同生活圈，許多地方要協調，包括水利治理、交通、就學區等，今天請李四川帶領他與李彥秀，一起懇託選民，希望未來兩人能繼續促進雙北合作，為地方打拚。

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