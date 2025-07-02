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    罷免藍委游顥爆幽靈連署 罷團發現3特徵

    罷免游顥領銜人林敬桐（右）在各夜市擺攤，讓民眾來簽連署書。1日因幽靈連署遭南投檢方傳喚，當晚已無保請回。（「去游除垢」罷團提供）

    罷免游顥領銜人林敬桐（右）在各夜市擺攤，讓民眾來簽連署書。1日因幽靈連署遭南投檢方傳喚，當晚已無保請回。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/02 11:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署偵辦罷免藍委游顥、罷免綠議員陳玉鈴幽靈連署案，昨日經10多小時詢問，罷游、罷陳領銜人林敬桐、蔡宜助昨夜均無保請回、限制住居，檢方強調會持續查證；罷游團體發現，59份幽靈連署幾乎非現場簽，且多數沒有附同意書，且地址集中2地區，感覺是有心人所為，已請檢方協助查明。

    南投地檢署立案偵辦罷免立委游顥、罷免南投縣議員陳玉鈴幽靈（死亡）連署案，昨日搜索領銜人林敬桐、蔡宜助的住處，並傳喚兩人及相關證人訊問，據了解，兩人都提供相當可查證的人事物，檢方將會持續傳喚、調相關資料查證，兩人的手機也先扣留還原資料。檢方也強調，會持續蒐證、調查，朝還原真相努力。

    罷游團體被游顥告發有59件幽靈連署書，罷團總部收到每件連署書後，都會電腦建檔，因此很快就能整理出幽靈連署的共同特徵。

    據透露，59件連署書幾乎不是到連署點親簽，多是委託人送或郵寄的；且裡面多數沒有附同意書，刻意不留下聯絡方式。

    另外投二立委游顥選區是濁水溪線南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里、信義等7個鄉鎮市，59件幽靈連署中，大多集中在其中兩個鎮市，罷團懷疑是有心人士刻意所為。

    罷免綠營南投縣議員陳玉鈴的領銜人蔡宜助（左1），1日因幽靈連署案被南投檢方傳喚，當晚也無保請回。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    罷免綠營南投縣議員陳玉鈴的領銜人蔡宜助（左1），1日因幽靈連署案被南投檢方傳喚，當晚也無保請回。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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