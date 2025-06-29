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    總統宣示大罷免與公民同行 侯友宜：監督執政黨投下神聖一票

    新北市長侯友宜29日偕同王鴻薇立委至謙和市場掃街懇託。（記者叢昌瑾攝）

    新北市長侯友宜29日偕同王鴻薇立委至謙和市場掃街懇託。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/29 11:25

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市五位國民黨立委深陷大罷免危機，首波投票倒數不到一個月。藍委王鴻薇找來新北市長侯友宜於今（29）日上午陪同掃街，被問及民進黨揚言將對罷免案與公民團體同行，此番言論是否意指總統賴清德應正式對罷免案表態，以及若罷免最終失敗收場是否由賴清德負起全責？對此，侯友宜均未正面回應。

    侯友宜今與王鴻薇在文昌宮參拜後受訪表示，在野黨監督政府，是民主制度下的常態機制，扮演為人民發聲、貫徹民意的角色，這也是負責任的態度。他強調，與人民站在一起、努力監督政府，才能讓國家發展得更好，並呼籲民眾積極參與投票，「一起努力向前走；公民參與，踴躍投下神聖的一票」。

    記者追問，民進黨先前針對罷免案聲稱將與公民同行，此番言論是否意指總統賴清德應正式對罷免案表態？侯友宜則回應，「從以前到現在不是這個樣子嗎？努力監督執政黨是我們在野黨的責任」，並為認真做事的立委加油打氣。

    至於罷免案最終未過關，是否應由總統賴清德負責？侯友宜直言，任何人都應該對這次的發起行動負起責任，「相信人民的眼睛是雪亮的，認真做事的人，值得大家珍惜」。

    近期傳出新北市選委會辦理罷免事宜時提及「踴躍投票」，卻遭中選會刪除「踴躍」二字，侯友宜則呼籲，「大家站出來，公民參與，踴躍投下神聖的一票。」

    侯友宜今一早陪同王鴻薇於台北市文昌宮參拜，之後再合體市場掃街。（記者劉詠韻攝）

    侯友宜今一早陪同王鴻薇於台北市文昌宮參拜，之後再合體市場掃街。（記者劉詠韻攝）

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