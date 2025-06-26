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    首頁　>　政治

    國台辦要台灣人「反罷免」 沈伯洋批中國公然介入選舉

    包括民進黨立委沈伯洋（左）、山除薇害的卡羅（中）及阿美（右）等人在內的反共護台聯盟，今日舉行「台灣大罷免行動」國際記者說明會。（記者叢昌瑾攝）

    包括民進黨立委沈伯洋（左）、山除薇害的卡羅（中）及阿美（右）等人在內的反共護台聯盟，今日舉行「台灣大罷免行動」國際記者說明會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/26 17:05

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免第一批成案的國民黨團總召傅崐萁等24名藍委，將於7月26日投票，民進黨立委沈伯洋今日與罷團一同召開國際記者會，向外媒說明大罷免進度與挑戰。沈伯洋受訪時示警，中國已公開呼籲台灣民眾不要支持大罷免，公然介入台灣選舉，接下來中國恐釋放更多錯假訊息，來影響台灣人的想法。

    反共護台聯盟下午召開「台灣大罷免行動國際說明會（A Civil Society Briefing on Taiwan’s 2025 Recall Movements）」，以全英文向國際社會說明大罷免行動背景、目前進度、遭遇的挑戰與台灣人民對台灣民主的堅持，民進黨立委沈伯洋、罷免王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美、卡羅等人出席與會。

    沈伯洋會後受訪時說明，距離7月26日罷免投票僅剩三十天，反共護台聯盟收到許多外國媒體對大罷免的詢問，因此召開本場記者會來回應外媒的疑問。

    針對中國國台辦呼籲台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄，沈伯洋直言，中國已經是公開地希望民眾不要支持大罷免，亦是公然介入台灣的選舉。先前館長赴中之行回台後，國台辦記者會都會故意設計跟館長相關的問題，館長返台後也常提及自己要阻止這場大罷免。

    沈伯洋進一步分析，由於大罷免的主軸就是反共，去除國會裡的紅色勢力，中國自然會對大罷免非常有意見與感冒，接下來會看到中國釋放更多錯假訊息，來影響台灣人的想法。

    包括民進黨立委沈伯洋（左）、山除薇害的卡羅（中）及阿美（右）等人在內的反共護台聯盟，今日舉行「台灣大罷免行動」國際記者說明會。（記者叢昌瑾攝）

    包括民進黨立委沈伯洋（左）、山除薇害的卡羅（中）及阿美（右）等人在內的反共護台聯盟，今日舉行「台灣大罷免行動」國際記者說明會。（記者叢昌瑾攝）

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