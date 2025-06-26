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    高虹安收割學生公民行動方案被打臉 錢康明質疑竹市府教育處授意

    涉貪停職的新竹市長遭爆收割學生公民行動方案被學生打臉，稱香山高中的通學步道是學生的自發性公民行動提案，與高虹安政績無關。（照片取自網路社群貼文）

    涉貪停職的新竹市長遭爆收割學生公民行動方案被學生打臉，稱香山高中的通學步道是學生的自發性公民行動提案，與高虹安政績無關。（照片取自網路社群貼文）

    2025/06/26 13:49

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票訂在7月26日，要被罷免的停職市長高虹安卻在臉書曬政績，提到香山高中的通學步道是她任內完成，結果被學生打臉該步道是學生自發性的公民行動方案。

    前文化局長錢康明也說，高虹安愛收割的個性不改，除剽竊學生提案，還變成自己的政績，質疑與高虹安擺拍的學生知情嗎？學校為何同意學生穿制服與高虹安拍照，除違反行政中立，更質疑是教育處授意學校及學生配合？

    市府教育處表示，此案教育處無相關行程，會持續推動教育工作。

    有學生看到高虹安的貼文後也在社群發文稱，該愛心上學方案是2021年由香山高中學生自發性的公民行動方案，是由學生與公民老師一起發現的問題。跟高虹安寫的「爸爸握著我手的虛假故事」，完全不一樣，並稱高虹安市府只會收割，結果學生留言也被高虹安小編關閉。

    涉貪停職的新竹市長遭爆收割學生公民行動方案被學生打臉，稱香山高中的通學步道是學生的自發性公民行動提案，與高虹安政績無關。（照片取自網路社群貼文）

    涉貪停職的新竹市長遭爆收割學生公民行動方案被學生打臉，稱香山高中的通學步道是學生的自發性公民行動提案，與高虹安政績無關。（照片取自網路社群貼文）

    涉貪停職的新竹市長遭爆收割學生公民行動方案被學生打臉，稱香山高中的通學步道是學生的自發性公民行動提案，與高虹安政績無關。（照片取自網路社群貼文）

    涉貪停職的新竹市長遭爆收割學生公民行動方案被學生打臉，稱香山高中的通學步道是學生的自發性公民行動提案，與高虹安政績無關。（照片取自網路社群貼文）

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