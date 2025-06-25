邱議瑩競辦高市長辦公室啟用 趙天麟公開支持

前立委趙天麟與湧言會多位成員現身邱議瑩競辦成立茶會。（記者王榮祥攝）

2025/06/25 13:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩競選高雄市長辦公室今舉辦開幕茶會，前立委趙天麟與多位湧言會成員均到場致意，趙天麟強調無關派系，是因邱議瑩人緣好、看今天到場人潮就不證自明；邱議瑩則喊話，五星市長陳其邁還沒完成的事、她會繼續下去，全力打造高雄成六星城市。

邱議瑩競辦選在高市三民區九如一路上、鄰近科工館，該區也是市長陳其邁擔任立委時期的選區，邱議瑩解釋是因為自己長期在偏鄉，剛好在城區有合適地點，後續也會加強與市區的連結與溝通，歡迎大家來這裡泡茶。

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她進一步提到，跟黨內初選競爭對手賴瑞隆、許智傑都是好兄弟姊妹，3人各自提出對高雄願景，也讓市民知道民進黨黨內雖有競爭，卻都是對市政研究的正向發展，她跟兩位兄弟相互加油打氣。

許智傑今天委由胞弟、前民進黨高市黨部主委許智善代表前往致意，賴瑞隆送大花籃祝福，嘉義立委蔡易餘專程南下，黃捷託助理送了畫有邱議瑩的卡通蛋糕，前立委趙天麟與多位湧言會成員到場。

面對外界好奇湧言會是否集體支持邱議瑩?趙天麟強調今天情況無關派系，是因為邱議瑩人緣好，從各方與會人士都來祝賀就不證自明，他個人則是被邱議瑩的理念與熱忱打動，明年會擔任助選員、當邱的啦啦隊。

除了湧言會多位成員，高市議員邱俊憲、張勝富，擬參選下屆議員的張以理、黃偵琳，前高市議員陳致中與韓賜村，高市副議長曾俊傑都到場致意。

邱議瑩感謝各界相挺，強調五星市長陳其邁在高雄還沒完成的事，她會繼續下去，會努力把高雄打造成六星城市。

邱議瑩參選高雄市長競辦今成立。（記者王榮祥攝）

立委蔡易餘專程南下，代替黃捷送上特製卡通蛋糕祝福邱議瑩。（記者王榮祥攝）

邱議瑩參選高雄市長競辦位於三民區九如路上。（記者王榮祥攝）

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