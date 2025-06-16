8藍委提告 罷游領銜人林敬桐：游顥玩提告閃監督、打壓言論

投二罷免游顥公民團體在補件送件前，立委王義川（左）到南投為罷游領銜人林敬桐（右）加油。林敬桐說，團說的事都有資料來源，一切可攤在陽光下。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/06/16 18:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕遭罷免的國民黨籍立委游顥等8人，委由黨中央控告罷團領銜人，罷免提案期間網路發文誣指刪預算、凍結補助等，意圖使被罷免案通過，違反選罷法。罷游領銜人林敬桐說，游顥已告過她且不起訴處分，並反問「支持刪預算、提案中配6改4、赴中國會見王滬寧，有哪件沒有？」

遭提罷免的國民黨籍立委游顥、賴士葆、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、徐欣瑩、廖偉翔、羅廷瑋等人，委由國民黨中央到北檢告8個罷團領銜人或領導人，相關內容均屬張冠李戴、子虛烏有，散布謠言，意圖使罷免案成立，違反選罷法等相關規定。

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3月已被游顥提告加重誹謗的罷游領銜人林敬桐，上月南投地檢署已以「可受公評之事」為由，予以不起訴處分。而游顥本月5日再告罷游團體有冒名和死亡連署，林敬桐當時也回應，縣選委會就說沒冒名連署而未寄查詢單，游顥是在打臉縣選委會。

游顥等8名藍委今天再委託國民黨中央黨部去告林敬桐等罷團領銜人散布謠言，誣指這幾名藍委刪預算、凍結補助，抹黑這幾個立委。

林敬桐針對游顥三度告她一事回應，罷團揭露的資訊來自立院表決紀錄、公文資料、新聞報導與公開影片，何來「造謠」之說？游顥立委支持刪減預算、連署中配6改4、赴中會見王滬寧，都是攤在陽光下可讓人民檢視的事。

林敬桐說，面對罷免浪潮，游顥選擇砸錢跑宣車、設看板，卻不願正面對話，還要用司法打壓言論，被監督的立委說不得、問不得，這還是民主社會嗎？

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