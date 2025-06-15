破解「中國神話」認知戰 民進黨網路節目剖析美中台政經關係

民進黨YouTube網路節目《爸媽叫我不要談政治》昨晚推出第二集，由主持人昕佑挑戰「親美還是親中？你怎麼選？」關鍵經濟議題。（民進黨提供）

2025/06/15 11:26

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨YouTube網路節目《爸媽叫我不要談政治》昨晚推出第二集，由主持人昕佑挑戰「親美還是親中？你怎麼選？」關鍵經濟議題，訪問經濟學者蔡明芳與立委林楚茵，解析台灣在當前國際局勢下，政府經貿布局的政治意涵，希望藉由美中台政經關係的客觀分析，破除「中國經濟神話迷思」，讓台灣經濟不再被鎖回中國。

《爸媽叫我不要談政治》第二集，回顧台灣經濟在國民黨馬英九前總統執政時「與中國綑綁」的困境，到2016年民進黨蔡英文總統上任後調整國家方針，重新定位「台灣是世界的台灣」，以及2018年美中貿易戰起台商大規模回流投資的轉折脈絡；近期美國川普總統展開對等關稅談判，重視「洗產地」問題，台灣若要避免中國產品從「MIC」洗成「MIT」，就必須警覺國民黨立委提案修改《離島建設條例》可能的後果。

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民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，近期中共發動「軟硬兩手策略，境內境外協同」認知作戰，既聚焦打擊沈伯洋與罷團意見領袖，也接連透過館長赴中、馬英九出席海峽論壇，試圖以不正常的流量操作「中國進步又強大，台灣不得不低頭」意象，削弱台灣社會對民主與經濟的信心。

阮俊達說明，《爸媽叫我不要談政治》節目透過嚴謹分析，希望適時帶給觀眾對美、中、台政治與經濟關係的客觀理解，當我們能直面現實，也就能破除「中國經濟神話」迷思，讓台灣經濟不會再次被鎖回中國。

主持人昕佑在影片中指出，面對認知作戰，作為幕僚，有責任努力研讀資料、訪問學者專家後，透過清楚、明確的影片來加以破解，她也提醒，國民黨立委陳玉珍、陳雪生提案修改《離島建設條例》，企圖開放中國在金馬自由進出，國民黨立委陳永康則提案修改《兩岸人民關係條例》，想讓台灣與中國重回「內戰狀態」，這些法案都可能被藍白兩黨挾人數優勢強行通過，期望節目喚起大眾對立法院動向的關注，並透過支持罷免行動，扭轉國家的未來走向。

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