吳靜怡稱「沒說徐巧芯不適任」挨轟 溫朗東質疑背後是為了蔡壁如

名嘴溫朗東發文批評吳靜怡，還整理相關資訊，質疑吳靜怡的爭議舉動的背後原因是民眾黨中央委員蔡壁如。圖為徐巧芯於7日舉行的反罷免活動中，蔡壁如也有現身與徐巧芯同框。（圖擷自徐巧芯臉書）

2025/06/10 07:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免即將進入第3階段投票，媒體人吳靜怡近日出席國民黨立委徐巧芯舉辦的反罷免活動，在與徐巧芯辯論時卻稱「我從來沒有說徐巧芯不適任」，引發外界議論。吳靜怡後續雖稱遭到「設局」，但名嘴溫朗東發文批評「多少人的努力因為你的自私而白費了」，還整理相關資訊，質疑吳靜怡的爭議舉動的背後原因是民眾黨中央委員蔡壁如。

徐巧芯今（7）日舉辦「松信進行式」反罷免活動，不同政治立場的名嘴吳靜怡（Grace）到場參與，在現場徐巧芯邀請吳靜怡上台說明「為什麼認為我不適任」，不料吳靜怡卻稱「我從來沒有說徐巧芯不適任」，針對徐巧芯詢問「當立委是哪裡做的不好了」吳靜怡又回說：「徐巧芯確實都有問政...」，相關言論引發支持罷免的網友反彈。

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後續吳靜怡雖到政論節目稱遭到設局，強調自己只是普通里民，當天本來就是要去聽政策說明會，不是要踢館，並指場子是徐巧芯預設好的，當時自己是1個人、對方有70幾個人，因為那是徐巧芯的場子，自己尊重對方，卻被冠上「罷團領袖」的頭銜，本來她也沒有打算上台，但70幾個人鼓譟她上去，她就做錯了判斷。

不過對於吳靜怡的說法，溫朗東先是發文批評「真的有反省就誠心道歉，沉潛一個禮拜，讓議題冷卻，也讓自己放個假，想想能夠為台灣做甚麼，而不是節目上滿，哭哭啼啼，為了延續流量，演一場又一場的爛戲鬧劇，騙善良的本土派」、「多少人的努力因為你的自私而白費了，順風局硬生生被你一人拉成平局，真的不懂是哭個屁？」

後續溫朗東又列出相關資料，質疑吳靜怡做出爭議舉動的背後原因是蔡壁如。溫朗東指出「2021年，柯文哲在會議中怒罵吳靜怡，柯要蔡璧如「好好管管」吳靜怡。這表示吳靜怡是蔡壁如帶來的人，蔡要對吳負責」、「2023年11月，徐巧芯到台中幫蔡璧如站台，說彼此有同樣的任務，就是要下架新潮流的對手（指蔡其昌跟許淑華）」、「2024年10月，蔡璧如洩漏柯文哲病情，柯美蘭在柯家群組中要蔡璧如閉嘴，吳靜怡批評說：柯美蘭的行為在政治團體中不只忌諱，更是史無前例，柯美蘭不只毀了自己人設，更澆熄地方對黨中央的熱度」。

溫朗東也提到「今年1月18日，民眾黨黨主席選舉，吳靜怡大力幫蔡壁如拉票，說蔡是民眾黨天字第002號黨員，『唯一會把黨完整還給柯文哲的女人，就是蔡壁如』」、「1月23日，吳靜怡戶籍遷到徐巧芯選區」、「1月24日，吳靜怡認為蔡壁如了解地方，實力不容小覷。江和樹罵蔡壁如哪來的勇氣參選黨主席，也被吳靜怡反批江和樹『當初你可以選議員還是蔡壁如硬保下你的！』」、「2月27日，蔡壁如參選黨主席慘敗後，第一個公開曝光的行程，是上吳靜怡的網路節目接受專訪」。

溫朗東也指出「4月19日，蔡壁如與藍營人士成立了『惡罷退散志工團』，蔡壁如擔任『總團長』，徐巧芯就是在這場談話中批評綠營是邪教愛投票」、「6月7日，徐巧芯跟蔡壁如、歷史哥、侯漢廷舉辦講座，吳靜怡前一晚直播預告會參加，並被邀請上台，卻無法回答為何要罷免徐巧芯等基本問題。降智的程度，已經超出『沒準備』可以解釋的範圍」。

溫朗東質疑，黨主席慘敗的蔡壁如，已經失去柯粉信任，距離退出政壇只差一步。藍營要籌組反罷團，卻不是找黃國昌，而是找蔡壁如。他也批評「蔡壁如跟吳靜怡是患難與共的好朋友。吳靜怡到徐巧芯場子送頭，蔡壁如不僅在現場。事後，徐巧芯感謝與會嘉賓，把蔡壁如寫在第一個」。

溫朗東也在文末砲轟，「如果罷免徐巧芯失敗，蔡壁如身為反罷免的總團長，就立下了藍營大戰功。可以揮別被黃國昌在黨主席一役擊敗的陰霾，取得藍營信任」、「蔡壁如到時候會感謝誰？誰又正在回報蔡壁如？」

溫朗東在留言處也提出7點補充，包含「１．如果要去徐巧芯主場，應該要準備強而有力的爆料，讓她當下措手不及」、「２．踢館不是找知名設計師剪頭髮，不用事先預約，突襲就好」、「３．如果預告要去，至少要準備一個強而有力的主攻點，而不是東拉西扯。」、「４．以我對葛瑞斯一年來的觀察，他可能不是辯論高手，但也不至於表現成這樣。」、「５．徐巧芯有備而來，問國防講加薪，問品德扯綠營人士，劉彥澧應該有幫她準備好辯論攻防表（這是他的強項）」、「６．就算真的昏頭了，去完了也應該要知道自己鬧出大事，應該真心反省而不是編一套「我只是里民」「可以罵我但更要支持大罷免」的話術」、「７．徐巧芯挑選的歷史哥跟侯漢廷都是打泥巴戰的高手，但蔡壁如戰力很弱，除非她是中間人，不然無法解釋她為何在現場」。

全台大罷免即將進入第3階段投票，媒體人吳靜怡近日出席國民黨立委徐巧芯舉辦的反罷免活動，在與徐巧芯辯論時卻稱「我從來沒有說徐巧芯不適任」，引發外界議論。（圖擷自徐巧芯臉書）

名嘴溫朗東發文批評吳靜怡，還整理相關資訊，質疑吳靜怡的爭議舉動的背後原因是民眾黨中央委員蔡壁如。圖為徐巧芯於7日舉行的反罷免活動中，蔡壁如也有現身與徐巧芯同框。（圖擷自徐巧芯臉書）

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