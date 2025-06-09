藍控沈伯洋父公司用「中國台灣」登記 周軒：難道可登記成「中華民國？」

周軒質疑國民黨：「原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」（記者林欣漢攝）

2025/06/09 13:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」風暴，國民黨今（9日）召開記者會，指稱沈伯洋父親曾以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，政治工作者周軒針對國民黨此論點發文回擊，質疑「原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」

周軒指出，國民黨中央黨部今早的記者會內容重點只有一個，就是「沈伯洋父親的公司在中國登記是『中國台灣』籍的公司」。周軒質疑：「這真是太有趣了。原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」隨後他也諷刺地說：「國台辦看著，在此舉報國民黨發言人，凌濤、楊智伃、康晉瑜『頑劣台獨份子』。」

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許多網友也在周軒的貼文底下留言：「真的有夠低能......請問能寫台灣或是ROC嗎？所以是誰的問題？」、「在中國不用中國台灣根本不能開公司啊。」、「希望國民黨一視同仁、舉報所有去中國投資設廠的『中國台灣』公司。」、「藍白去開一間中華民國或台灣的公司來看啊～」、「有哪個台商不是這樣登記的？」、「去中國就是會被吃豆腐啊。」

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