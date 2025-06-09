為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍控沈伯洋父公司用「中國台灣」登記 周軒：難道可登記成「中華民國？」

    周軒質疑國民黨：「原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」（記者林欣漢攝）

    周軒質疑國民黨：「原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」（記者林欣漢攝）

    2025/06/09 13:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」風暴，國民黨今（9日）召開記者會，指稱沈伯洋父親曾以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可，政治工作者周軒針對國民黨此論點發文回擊，質疑「原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」

    周軒指出，國民黨中央黨部今早的記者會內容重點只有一個，就是「沈伯洋父親的公司在中國登記是『中國台灣』籍的公司」。周軒質疑：「這真是太有趣了。原來國民黨中央居然認為台灣人在中國開公司是可以登記成『中華民國』或是『台灣』的？」隨後他也諷刺地說：「國台辦看著，在此舉報國民黨發言人，凌濤、楊智伃、康晉瑜『頑劣台獨份子』。」

    許多網友也在周軒的貼文底下留言：「真的有夠低能......請問能寫台灣或是ROC嗎？所以是誰的問題？」、「在中國不用中國台灣根本不能開公司啊。」、「希望國民黨一視同仁、舉報所有去中國投資設廠的『中國台灣』公司。」、「藍白去開一間中華民國或台灣的公司來看啊～」、「有哪個台商不是這樣登記的？」、「去中國就是會被吃豆腐啊。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播