學生呢?傅崐萁把畢典變「內宣」主場 網轟：真的是夠了吧！

傅崐萁近日出席花蓮四維高中畢典，卻在宣揚自己的「政績」。（圖翻攝自Threads）

2025/06/05 23:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁的罷免案2接連署達成率169%，全國名列前茅，近期積極「回防」花蓮宣傳反罷免，繼民眾婚禮、親自送遊覽車、社區長照據點佔用長者上課時間，近日又在畢業典禮發表冗長的政治宣傳，讓外界看傻眼，群起砲轟。

傅崐萁近日出席花蓮縣四維高中的畢業典禮，竟然對著學生宣揚自己的政績，「崐萁代表花蓮到國會，爭取後山的資源，我們已經順利完成，明年開始國家的統籌分配，花蓮縣每一年能夠多160億元……」再看看台下的學生和家長們，幾乎都在放空。

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綜合媒體報導，罷團「微光花蓮」發言人事後在社群發文，透露有畢業生傳訊息投訴傅崐萁到畢典宣講政績，讓人感覺非常糟糕，「他把那東西拿上來上面講，我們覺得有點不被尊重的感覺，畢業典禮應該是講跟學生有關，應該跟政治沒有關。」

而傅崐萁把學生畢典變成自己「內宣」主場的影片曝光後，引來大批網友砲轟，「好好的一個畢業典禮，又變成傅委員的宣講大會！學校是教育場所不應成為政治操作或政黨宣傳的平台，真的是夠了吧！」、「不是說政治不進入校園？校長為何不拒絕？」、「現在要被罷免的才出來又想騙人，花蓮人再被騙真的就沒救了」、「政治不要進入校園真的是笑話」、「煩不煩阿，整天話唬爛，花蓮人忍得下去喔？」

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