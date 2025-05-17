世壯運出包爭議不斷 吳靜怡批蔣萬安無治理能力、黃仁勳淪遮羞布

雙北世壯運即將正式登場，近日卻出包爭議不斷。昨日更傳出有網友發現，世壯運大型形象看板直接印出「四邊包繩-不打洞）」，讓人看了一頭霧水。（擷取自Threads）

2025/05/17 09:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運即將正式登場，近日卻出包爭議不斷。昨日更傳出在大型形象看板上，竟直接印出「四邊包繩-不打洞）」的字樣，讓外界議論紛紛。媒體人吳靜怡指出，台北市長蔣萬安的城市治理，除了靠媒體砸錢行銷和新聞建立形象，還剩下什麼？並諷刺「『四邊包繩不打洞』狠狠脫了蔣萬安國王的新衣，黃仁勳卻淪為蔣萬安搞砸世壯運的遮羞布！」

吳靜怡在臉書發文指出，世壯運行銷標案預算高達3億多元，台灣多數人不知情，連台北市民過半都不知道！「四邊包繩不打洞」卻成為最多人討論話題。她質疑「整體籌備顯示的不是偶發錯誤，而是體制性的崩潰，蔣萬安毫無治理能力，從底層的規劃邏輯、標案執行到最終呈現，都是『從頭爛到尾』，幾乎沒有環節倖免」。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，2025雙北世界壯年運動會原本是台北市長蔣萬安施政亮點的國際舞台，卻在倒數開幕的關鍵時刻，全面「翻車」。從白畫面的官方APP、一團混亂的賽程安排到錯字頻出的場館標示與中國製贈品爭議，這場國際賽事更像是一齣現代版的《國王的新衣》，看著市長蔣萬安依舊保持燦爛笑容，拿著黃仁勳參加開幕式來大做新聞，企圖壓制「四邊包繩不打洞」順口溜，但民眾和國際選手眼中，只看到品質荒謬的台北市政府。

吳靜怡批評，斥資20億的世壯運，三百萬的APP上架後竟是一片空白，賽程、場地、交通資訊統統讀不到，像極了預算滿滿但內容空空的蔣式風格；耗資5千多萬的選手禮包，從保溫杯到餐具完全沒有表示產地，尤其是智慧手錶，不僅功能異常，甚至芯片還是「中國製造」並延伸出有洗產地的問題，整組選手禮包簡直滿城盡袋淘寶貨，而標規還特別註明不可以有中國製商品。

對於有議員質疑，市府編列超過3億元的行銷預算，光是在韓國的推廣費用就超過千萬元，吳靜怡也砲轟，在韓國宣傳預算花1千多萬，結果韓國報名選手卻只有71人。她也質疑，台北市出現「歡迎來新北」的文宣，場館標示與國際形象居然出現「TAIPEI」被寫成「TAIIPEI」。志工、選手名字翻譯錯誤百出，甚至連英文地圖也遺漏了414家特約店家資訊。新北「蘆洲」誤植成桃園「蘆竹」。這些不只嚴重影響外籍選手行程規劃，也沒有達到宣傳國際的效益。

吳靜怡也指出，號稱2.5萬人報名的大型國際賽事，卻傳出許多競賽項目因為人數不足而合併、取消，網友說像是報名龍舟賽卻被改成比賽路跑、沙灘排球競賽居然辦在市府前廣場等等狀況，賽事公佈時間倉促也造成許多選手必須臨時跟公司請假或退賽，更傳出不少是公務機關人員被鼓勵報名。另外，許多志工也臨時收到不需要服務的訊息，台北市政府彷彿把志工當成消耗品，需要就來，不需要就原地解散，連什麼賽前培訓都沒有。

吳靜怡也批評，錯誤如雪崩般曝光，蔣萬安市府卻選擇用「光環移轉」來轉移焦點，黃仁勳參加開幕式成了這場行政災難最不該承擔的「遮羞布」，也讓人不禁懷疑，蔣萬安的城市治理，除了靠媒體砸錢行銷和新聞建立形象，還剩下什麼？接著再找一些運動明星、演藝人員、網紅來救火。

吳靜怡在文末強調，世壯運主角是參與比賽的選手，應該讓選手光榮而非困擾，原本該是一場全民共享、台灣驕傲的國際盛會，如今卻成為檢驗蔣萬安治理能力的照妖鏡，國王的新衣早已被世人看穿，只剩市府還在催眠自己做的很好，啼笑皆非。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法