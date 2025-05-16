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    藍提邀政院報告國防預算提高為GDP10％ 沈伯洋：對國際現實的公然挑釁

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/05/16 16:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團提案要求行政院長率同國防部長等就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告。立法院會今天處理討論事項，將此案逕付二讀，由國民黨團召集黨團協商。對此民進黨立委沈伯洋表示，這種話術，不就是中共每天在講的那一套？而且，這種鋪陳最後會導向什麼？擋國防特別預算。

    沈伯洋在臉書PO文表示，今天早上，國民黨變更議程，硬把一個離譜提案往前移，排到第一案：「國防預算提高到GDP10%，會排擠民生，要行政院來報告。」這是惡意造謠；更是對國際現實的公然挑釁。

    沈伯洋指出，美國國會「幾小時前」才剛開完「如何阻止中國入侵台灣」的聽證會，國民黨就急著配合中共講稿，聽證會中，證人明白指出：「台灣的經濟量體大，不適合用GDP 10%這種比例來談軍費。」結果中國國民黨一大早就跳出來。變更議程，直接挑戰國際，這種行為好像不是第一次。

    沈伯洋續指，沒人說要軍費到10%，當時那只是民間一篇文章，不是官方說法，也不是我國政策。台灣政府過去說明再三，目標就是3%左右，根本沒人要到10%，這是標準認知作戰，中國國民黨這種操作邏輯很熟悉：「軍費提高 → 排擠民生 → 政府不愛人民 → 台灣別打仗 → 投降比較快」

    沈伯洋直言，這種話術，不就是中共每天在講的那一套？而且，這種鋪陳最後會導向什麼？擋國防特別預算，中國國民黨，提案在立法院，回的卻是中南海。

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