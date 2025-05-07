為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    翁曉玲稱不法應等罷免完再查 律師酸：有違憲前科的法盲

    律師黃帝穎諷刺，翁曉玲不愧是有違憲前科的法盲藍委，照翁邏輯警察不能當場逮捕殺人犯，要等被害人送醫不治後再抓人。（資料照）

    律師黃帝穎諷刺，翁曉玲不愧是有違憲前科的法盲藍委，照翁邏輯警察不能當場逮捕殺人犯，要等被害人送醫不治後再抓人。（資料照）

    2025/05/07 17:05

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委行動出現大量死亡連署、冒名連署，檢調正持續偵辦中，不料國民黨立委翁曉玲6日卻說：「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再查。」其言論引發熱議。對此，律師黃帝穎諷刺，翁曉玲不愧是有違憲前科的法盲藍委，照翁邏輯警察不能當場逮捕殺人犯，要等被害人送醫不治後再抓人。

    翁曉玲昨現身罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」總部，為領銜人李孝亮加油，翁接受媒體訪問時語出驚人說：「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究。」

    對此，黃帝穎批評，翁曉玲自己法盲就算了，還要全國檢警調對犯罪裝瞎。他強調，大量死人連署在法律上就是偽造文書的鐵證，檢察官打擊犯罪天經地義，依法沒有包庇犯罪的空間。翁果然是被憲法法庭判決違憲的法盲藍委，竟要全國檢警調吃案、包庇犯罪！

    黃帝穎質疑，依照「翁上人」的邏輯，殺人犯警察在場不能逮捕，要等到被害人送醫不治後再抓人？縱火犯警察在場不能逮捕，要等到整棟房子燒光再抓人？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播

    =