翁曉玲稱不法應等罷免完再查 律師酸：有違憲前科的法盲

律師黃帝穎諷刺，翁曉玲不愧是有違憲前科的法盲藍委，照翁邏輯警察不能當場逮捕殺人犯，要等被害人送醫不治後再抓人。（資料照）

2025/05/07 17:05

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委行動出現大量死亡連署、冒名連署，檢調正持續偵辦中，不料國民黨立委翁曉玲6日卻說：「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再查。」其言論引發熱議。對此，律師黃帝穎諷刺，翁曉玲不愧是有違憲前科的法盲藍委，照翁邏輯警察不能當場逮捕殺人犯，要等被害人送醫不治後再抓人。

翁曉玲昨現身罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」總部，為領銜人李孝亮加油，翁接受媒體訪問時語出驚人說：「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究。」

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對此，黃帝穎批評，翁曉玲自己法盲就算了，還要全國檢警調對犯罪裝瞎。他強調，大量死人連署在法律上就是偽造文書的鐵證，檢察官打擊犯罪天經地義，依法沒有包庇犯罪的空間。翁果然是被憲法法庭判決違憲的法盲藍委，竟要全國檢警調吃案、包庇犯罪！

黃帝穎質疑，依照「翁上人」的邏輯，殺人犯警察在場不能逮捕，要等到被害人送醫不治後再抓人？縱火犯警察在場不能逮捕，要等到整棟房子燒光再抓人？

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