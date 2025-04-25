為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    表態參加426遊行 韓國瑜：只有一個政黨執政對台灣民主是重大傷害

    立法院長韓國瑜就4月26日出席凱道活動議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜就4月26日出席凱道活動議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/04/25 08:59

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨明將於凱達格蘭大道舉辦「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動。立法院長韓國瑜今天表示，「我本人會參加」，也在呼籲台灣關心民主的好朋友一起上凱道。韓表示，如果只有一個政黨的聲音、一個政黨的執政，沒有制衡的力量，對台灣民主來說是重大傷害。

    韓國瑜表示，最近在台灣各界接觸所有的好朋友都非常焦慮，對台灣所有的狀況可以說是內有內憂、外有外患，他總結接觸各種民意彙整成三點。

    韓國瑜指出，第一，2300萬同胞腦袋懸著三支箭，一把箭是來自美國的關稅，讓台灣企業界非常憂慮；第二把箭是中共的軍演，大家民心壓力非常巨大；第三是台灣內部的大罷免，這三把刀讓台灣各行各業憂心忡忡。

    第二，韓國瑜說，檢調人員最近的表現讓大多數民眾抱持懷疑的心態，檢調人員可說是台灣法律素養最強，代表國家行使公權力的公務人員，檢調人員如果如果被廣大人民懷疑，只辦藍不辦綠，他在這裡以立法院身分呼籲，希望全台灣檢調人員，能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手。

    第三，韓國瑜表示，台灣民主經過幾十年、幾代人的努力，如果繼續殘害台灣的民主，只有一個政黨的聲音，只有一個政黨的執政，沒有制衡的力量，這對台灣民主來說是重大傷害。

    韓國瑜說，所以明天4月26號，呼籲所有熱愛民主、關心台灣前途的好朋友，一起上凱德格蘭大道，發出大家正義的吼聲。身為立法院長，他希望新的國會，大家的表現配合行政院、立法院，大家一起攜手合作，能夠解決懸在台灣人民頭上這三把刀，關稅刀、軍演刀和罷免刀，讓台灣繼續恢復往日和諧、快樂、陽光和積極的氣氛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播