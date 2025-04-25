表態參加426遊行 韓國瑜：只有一個政黨執政對台灣民主是重大傷害

立法院長韓國瑜就4月26日出席凱道活動議題接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/04/25 08:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨明將於凱達格蘭大道舉辦「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動。立法院長韓國瑜今天表示，「我本人會參加」，也在呼籲台灣關心民主的好朋友一起上凱道。韓表示，如果只有一個政黨的聲音、一個政黨的執政，沒有制衡的力量，對台灣民主來說是重大傷害。

韓國瑜表示，最近在台灣各界接觸所有的好朋友都非常焦慮，對台灣所有的狀況可以說是內有內憂、外有外患，他總結接觸各種民意彙整成三點。

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韓國瑜指出，第一，2300萬同胞腦袋懸著三支箭，一把箭是來自美國的關稅，讓台灣企業界非常憂慮；第二把箭是中共的軍演，大家民心壓力非常巨大；第三是台灣內部的大罷免，這三把刀讓台灣各行各業憂心忡忡。

第二，韓國瑜說，檢調人員最近的表現讓大多數民眾抱持懷疑的心態，檢調人員可說是台灣法律素養最強，代表國家行使公權力的公務人員，檢調人員如果如果被廣大人民懷疑，只辦藍不辦綠，他在這裡以立法院身分呼籲，希望全台灣檢調人員，能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手。

第三，韓國瑜表示，台灣民主經過幾十年、幾代人的努力，如果繼續殘害台灣的民主，只有一個政黨的聲音，只有一個政黨的執政，沒有制衡的力量，這對台灣民主來說是重大傷害。

韓國瑜說，所以明天4月26號，呼籲所有熱愛民主、關心台灣前途的好朋友，一起上凱德格蘭大道，發出大家正義的吼聲。身為立法院長，他希望新的國會，大家的表現配合行政院、立法院，大家一起攜手合作，能夠解決懸在台灣人民頭上這三把刀，關稅刀、軍演刀和罷免刀，讓台灣繼續恢復往日和諧、快樂、陽光和積極的氣氛。

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