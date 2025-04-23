速衝北檢非法集會 蔣萬安挨批「這些案」卻未第一時間表態

台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

2025/04/23 20:10

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安本月17日出席國民黨在集會遊行禁制區台北地檢署前的違法集會，聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，今天他到台北市議會民進黨團說明重大市政議題，面對民進黨議員批他帶頭違法，火爆回應；民進黨議員鍾佩玲說，剴剴案、寶林茶室案、幼兒園狼師案，蔣萬安第一時間都沒有做出表態，唯獨北檢事件時，第一時間就說「我會去」，希望他把自己說的「以民生為主、以蒼生為念」，真正記在心裡並落實。

蔣萬安今天率市府團隊到北市議會民進黨團進行重大法議案報告，除了市政議題外，他以「身為中華民國國民、台北市民以及3個孩子的父親」到北檢前違法集會，也是議員關切焦點，紛紛認為他帶頭違法；蔣萬安回應「是不是違法，不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算....」引起譁然，質疑「是要來吵架」，氣氛一度火爆；冷靜下來後，蔣萬安強調，尊重警察局處理，依法辦理。

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民進黨團總召陳慈慧說，蔣萬安自稱市民的身分，但台北市長的身分是不可以也不可能選擇性迴避掉；當有政治需要時，說自己是市民，撇開市長的責任，這對市民是災難、危險。議員簡舒培說，市長帶頭參加違法集會、支持違法，是「帶壞囝仔大小」，他雖然是國民黨員，但不要忘了也是台北市長，以身作則很重要。

鍾佩玲說，北市過去發生非常多重大議題，如剴剴案、寶林茶室案、幼兒園狼師案，蔣萬安第一時間都沒有表態，唯獨在北檢事件反應迅速，第一時間就說「我會去」；蔣萬安自己說，要以民生為主、以蒼生為念，希望他要把這句話真正記在心裡並落實，當台北市發生重大案件時，「你也能在第一時間挺身而出說，你在」。

議員趙怡翔也提到，蔣萬安說他以3寶爸的身分，更是要留給下一代守法的精神，而不是帶頭違法，要更加注意言行對下一代的影響。

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